近7旬婦皮膚黃疸、深茶色尿 檢查赫見胰臟癌瘤

68歲婦人電腦斷層影像顯示胰臟頭有癌瘤增生（中小箭頭處）。（圖：成大醫院提供，記者王俊忠翻攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名68歲婦人2個月來反覆打嗝、脹氣至診所就醫，後續出現皮膚黃疸與烏龍茶色尿，至成大醫院檢查，電腦斷層顯示胰臟頭有癌瘤與囊腫，造成膽管和胰管壓迫與擴張，及主動脈多處淋巴結轉移。經醫師王堯生做內視鏡逆行性膽道攝影支架置放術與內視鏡超音波切片檢查，確診後做先導化學治療，再手術切除癌瘤，持續接受輔助性化療。

成大醫院胃腸肝膽科醫師王堯生表示，隨著健康檢查普及，越來越多民眾在無症狀下，透過腹部超音波發現胰臟囊腫（一般有如水泡），多數囊腫為良性，但部分可能具有癌變潛力，需進一步釐清囊腫性質、大小、是否具高風險影像特徵，以及病人整體健康狀況，以安排個別化後續處置。

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成大醫院胃腸肝膽科醫師王堯生指胰臟囊腫不能輕忽，須追蹤有無癌化可能。（記者王俊忠攝）

王堯生說明，若發現胰臟囊腫，會建議進一步做磁振造影（MRI）或內視鏡超音波（EUS）。MRI是無輻射的影像工具，可清楚描繪囊腫與主胰管或支胰管的關聯；EUS則能近距離觀察囊腫細節，必要時進行細針穿刺抽取囊液，進行細胞學與腫瘤標記分析，以鑑別囊腫類型。

除了囊腫類型，臨床上也會特別觀察是否有中或高風險特徵，例如囊腫大於3公分、有實質性結節、主胰管擴張或病人合併黃疸、胰臟炎等症狀。若出現這些徵象，應安排更密集追蹤，或轉介胰臟外科進一步評估。而對於小於2公分且無高風險特徵的囊腫，則可每半年至1年進行影像追蹤，並視囊腫穩定狀況調整追蹤頻率。

王堯生強調，若囊腫已經由MRI或EUS確認為低風險類型，可考慮以超音波與MRI監測，兼顧安全與效益。而發現有胰臟囊腫不代表立即有生命威脅，但也不應掉以輕心，透過高解析度影像與專業判讀，可釐清囊腫風險，制定適切的個別化追蹤或治療策略，達到不過度處置、也不延誤病情的平衡。

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