澎湖航空救護員到苗栗卓蘭當志工 助遭蜂螫敏性休克患者

澎湖航空救護員到苗栗卓蘭當志工，協助救起遭蜂螫敏性休克患者。圖為當時診所醫、護人員位患者注射藥物畫面。（洪大鈞提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一名從事戶外高空作業工作的男子，24日下午2點多在苗栗縣卓蘭鎮工作途中突然遭遇蜂群攻擊後被蜂螫，該名男子因身體明顯不適立刻告知同事，由該名患者同事緊急將男子送往當地診所，長期協助救護工作的當地民間組織卓蘭救護協會到場協助、由診所醫師注射藥物後，救護協會救護車載運患者至衛福部豐原醫院，途中患者意識也逐漸恢復，創下民間救護團體與偏鄉醫生於現場實施「蜂蜇過敏性休克患者給予藥物急救成功」案例。

當時協助的教官洪大鈞說，患者被蜂螫後協會也立刻接獲通知，立刻駕駛救護車前往診所協助，幾乎與患者同時抵達診所，發現患者出現意識模糊、脈搏、血壓快速下降等激烈反應後，擁有豐富救護經驗的洪大鈞趕緊分享經驗，醫生也果斷注射藥物。

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洪大鈞之後駕駛救護車運送患者前往醫院接受治療，患者於途中意識恢復，並可與洪大鈞對答，且原本降低許多的血壓、脈搏數值也逐漸回升，之後抵達醫院後由院方接手治療。

洪大鈞年僅23歲，他於16歲時因目睹一場車禍，他回憶當時陪同患者前往醫院，接觸消防人員後，便立志考取EMT證照，洪大鈞成功考取證照後，得知與台中市相隔大安溪的苗栗縣卓蘭鎮位於偏鄉，醫療資源較不足，不過卓蘭救護協會長期投入救護工作，故加入協會如今也成為協會教官。

而洪大鈞平時則在澎湖縣擔任航空救護員，常隨直升機四處飛行救護。他雖然工作繁忙返回台灣本島時仍會至卓蘭救護協會協助救難工作，發揮熱血救護精神。洪大鈞也提及，卓蘭救護協會除歡迎志工加入，協會救護車服役年限久，若有熱心人士也可協助。

圖為卓蘭救護協會教官洪大鈞。（洪大鈞提供）

圖為卓蘭救護協會載運患者前往醫院時畫面。（洪大鈞提供）

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