自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

澎湖航空救護員到苗栗卓蘭當志工 助遭蜂螫敏性休克患者

2025/06/25 16:25

澎湖航空救護員到苗栗卓蘭當志工，協助救起遭蜂螫敏性休克患者。圖為當時診所醫、護人員位患者注射藥物畫面。（洪大鈞提供）

澎湖航空救護員到苗栗卓蘭當志工，協助救起遭蜂螫敏性休克患者。圖為當時診所醫、護人員位患者注射藥物畫面。（洪大鈞提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一名從事戶外高空作業工作的男子，24日下午2點多在苗栗縣卓蘭鎮工作途中突然遭遇蜂群攻擊後被蜂螫，該名男子因身體明顯不適立刻告知同事，由該名患者同事緊急將男子送往當地診所，長期協助救護工作的當地民間組織卓蘭救護協會到場協助、由診所醫師注射藥物後，救護協會救護車載運患者至衛福部豐原醫院，途中患者意識也逐漸恢復，創下民間救護團體與偏鄉醫生於現場實施「蜂蜇過敏性休克患者給予藥物急救成功」案例。

當時協助的教官洪大鈞說，患者被蜂螫後協會也立刻接獲通知，立刻駕駛救護車前往診所協助，幾乎與患者同時抵達診所，發現患者出現意識模糊、脈搏、血壓快速下降等激烈反應後，擁有豐富救護經驗的洪大鈞趕緊分享經驗，醫生也果斷注射藥物。

洪大鈞之後駕駛救護車運送患者前往醫院接受治療，患者於途中意識恢復，並可與洪大鈞對答，且原本降低許多的血壓、脈搏數值也逐漸回升，之後抵達醫院後由院方接手治療。

洪大鈞年僅23歲，他於16歲時因目睹一場車禍，他回憶當時陪同患者前往醫院，接觸消防人員後，便立志考取EMT證照，洪大鈞成功考取證照後，得知與台中市相隔大安溪的苗栗縣卓蘭鎮位於偏鄉，醫療資源較不足，不過卓蘭救護協會長期投入救護工作，故加入協會如今也成為協會教官。

而洪大鈞平時則在澎湖縣擔任航空救護員，常隨直升機四處飛行救護。他雖然工作繁忙返回台灣本島時仍會至卓蘭救護協會協助救難工作，發揮熱血救護精神。洪大鈞也提及，卓蘭救護協會除歡迎志工加入，協會救護車服役年限久，若有熱心人士也可協助。

圖為卓蘭救護協會教官洪大鈞。（洪大鈞提供）

圖為卓蘭救護協會教官洪大鈞。（洪大鈞提供）

圖為卓蘭救護協會載運患者前往醫院時畫面。（洪大鈞提供）

圖為卓蘭救護協會載運患者前往醫院時畫面。（洪大鈞提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中