八仙塵爆意外不到5％存活率 黃博煒手腳截肢實現獨立生活

黃博煒在八仙塵爆中傷勢嚴重，但現在已實現獨立生活。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕現年32歲的黃博煒，在10年前6月27日的八仙塵爆意外中重傷，燒燙傷面積高達90％以上，失去雙腳與右手，這場彩色派對讓他的人生一度走入黑暗，但努力復健登上合歡山，想要告訴父母，他的世界不會因為這樣而停滯，更已成功實現「獨立生活」，未來希望可以帶著家人一起前進。

黃博煒受傷當下，病況極度不樂觀，他的父親在加護病房忍痛問他：「你想去另外一個世界當天使嗎？」，但聽著床邊許多他愛的人、愛他的人所錄音的加油聲，他不甘心、他還那麼年輕，更是「不想要還沒有嘗試過，就那麼輕易地放棄」，因此選擇存活率不高，仍有機會活下來的截肢一途。

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黃博煒（中）很感謝當年醫護人員對他的照顧，醫護人員也樂見黃博煒分享經歷給社會帶來正面能量。（記者林惠琴攝）

黃博煒說，一般燒燙傷患者可能大面積受傷，但手腳還在，他卻是僅存的左手連手指的功能都沒有，坦言是比較困難的點，所幸在醫療團隊、陽光基金會協助下，讓獨立生活從「天方夜譚」變成「做到了」，前後花了5年多的時間。

從「四肢健全」變成「四肢不健全」，黃博煒說，要不停揣摩這副身體，挫折多到不可計數，最後，他每做一件事情，就預設一定會失敗，告訴自己因為沒有正常的身體，所以不可能一次成功，在這種心理準備下，碰到失敗時，情緒相對有辦法加快反轉。

2017年，黃博煒登上合歡山，他說，大部分的路面還是坐著輪椅，仰賴團隊的幫忙，但重要的是，想讓一起同行的家人看見，雖然他受傷、沒有手腳，不代表他的世界就會因為這樣而停滯，還是可以創造很多美好回憶，也想告訴醫護人員，他們的努力沒有白費，他有好好過生活。

這場意外對黃博煒來說，是件不幸的事情，但一路上的貴人也讓認為算幸運。他說，他永遠會告訴自己「我沒有把自己照顧好，就是讓爸媽也感到受傷」，接下來他思考「還可以為家人做什麼？」，希望帶著爸媽一起繼續往前。

黃博煒的主治醫師、新光醫院整形外科主任級醫師林煌基回憶，雖然當時說是5%的存活率，實際是覺得「沒有什麼機會」，但黃博煒真的是一個勇者，各種艱辛的治療過程都答應，使用葉克膜成功救命後，四肢壞死截肢，也因為傷口太深已經長不出皮膚，只能不斷從身體其他部位植皮，歷經至少十幾次手術，現在很開心看到他順利復健，並投入公益給社會大眾一個正面能量。

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