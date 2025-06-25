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中市今年首例腸病毒伊科11型重症 4歲童肢體無力麻痺

2025/06/25 17:36

台中發生腸病毒伊科11型幼童重症個案；防疫之道勤洗手，正確學習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，注意個衛生。（記者蔡淑媛攝）

台中發生腸病毒伊科11型幼童重症個案；防疫之道勤洗手，正確學習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，注意個衛生。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸病毒疫情升溫，台中市出現今年首例腸病毒重症確診，清水區4歲女童感染染腸病毒併發重症，為全國7年來首見伊科病毒11型，併發急性無力肢體麻痺，由於女童家中姊弟與爸媽人及幼兒園15名同班同學目前皆無症狀，由於社區監測檢腸病毒型別仍以伊科病毒11型為多，懷疑可能從社區感染，衛生局也提醒暑假群聚活動多，注意防疫。

這名女童5月底出現發燒、咳嗽、喉嚨痛與流鼻水，到診所、醫院門診拿藥返家，6月初開始雙腿疼痛且行走困難，後來到門診後改善，3天後因背痛、無法蹲下赴急診住院，檢查發現手腳神經傳導異常、疑似脊髓炎，轉入加護病房，診斷為伊科病毒11型併發急性無力肢體麻痺，23日出院後將持續復健。

全國今年腸病毒併發重症數為6年同期最高，其中今年新生兒感染腸病毒伊科病毒11型併發重症有5人，已有4例死亡，衛生局長曾梓展表示，目前國內已進入腸病毒好發季節，社區監測檢出腸病毒型別仍以伊科病毒11型為多，該型別容易引發新生兒重症，但幼童亦有感染及併發重症風險。

曾梓展指出，中市去年無腸病毒重症個案，今年出現1例，提醒尤其暑假教托育機構、暑期班與夏令營群聚多，提醒民眾落實「洗手五步驟」與「洗手五時機」，尤其家中有嬰幼兒者，成人返家應先更衣、洗手後再接觸幼兒，若幼童經診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7日，避免外出或與其他兒童接觸。

另外民眾也可定期以濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水加100毫升市售漂白水）清潔幼童常接觸物品表面，以降低腸病毒感染風險。

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