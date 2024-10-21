27歲女罹乳癌 微創內視鏡全乳房切除手術重建自信

陳昱天提醒，政府補助45歲以上未滿70歲婦女、40歲以上至未滿45歲且其二親等以內血親曾患有乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影篩檢。（台北慈濟醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕27歲林小姐因左側乳房疼痛，至台北慈濟醫院乳房中心就醫，沒想到卻在右側乳房檢查出小腫瘤，為惡性腫瘤且癌細胞已轉移至腋下淋巴結，確診為乳癌第二期。外科醫師陳昱天安排半年的化學與荷爾蒙治療，實施「微創內視鏡全乳房切除手術」，術後林小姐恢復狀況良好，定期回診追蹤中。

據衛生福利部國民健康署統計，台灣乳癌患者小於40歲以下乳癌比率約16.6％，若未及時接受治療，乳癌快速發展，轉移至身體其他部位，大大增加治療的難度，並降低患者的存活率。

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陳昱天表示，乳癌一部分的與基因突變有關，會使罹癌機率大幅提高至50-80％。此外，肥胖、飲酒、吸菸與缺乏運動者，也都被證實與乳癌風險相關。

他指出，化學治療、放射線治療、荷爾蒙治療、標靶治療以及手術是乳癌的5大治療方式，其中手術是根治乳癌的重要一環。

陳昱天說明，過去的乳房全切除手術，連同切除皮膚、乳頭，不僅重建效果不佳，亦可能使患者失去自信，而「微創內視鏡全乳房切除手術」從腋下開約3公分的傷口，在內視鏡輔助切除皮下乳腺後，由整形外科團隊接手重建乳房，達到相近真實乳房的狀態。

及早發現能提高乳癌存活率，陳昱天提醒，政府補助45歲以上未滿70歲婦女、40歲以上至未滿45歲且其二親等以內血親曾患有乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影篩檢；若有疼痛表現或出現腫塊，應盡快就診，尋求專業醫師診斷。

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