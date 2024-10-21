健康網》柯爸肺癌末進ICU 醫曝病程快：柯文哲難見最後一面

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，如今傳出柯父柯承發因身體不適進加護病房，柯文哲已於18日至台大醫院探視父親。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，如今傳出柯父柯承發因身體不適進加護病房；對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書發文表示，柯爸癌末肺肋膜積水只能打化療，這種預後是很差的，若肺癌末期患者病危入加護病房，只有1成不到能活著出院，「柯見柯爸最後一面是很困難」，「可以撐多久，這不一定」。

柯文哲妻子陳佩琪曾透露，高齡92歲柯爸先前摔傷後又高燒不退，檢查出罹癌又肺積水，必須化療；對此，蘇一峰曾指出，一般癌症都是第4期，才會出現肋膜積水、肺積水，如果只能做化療，代表沒有標靶藥物可使用，預後可能不是很好，看起來是胸腔腫瘤肺癌第四期、肺積水，預後真的不太好。昨日再發臉書感嘆，柯文哲8月才發文說柯爸跌倒住院，癌末進程就是這麼快，才2個月就進展到住進加護病房。

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蘇一峰表示，柯文哲在台北市長任內，是屬下任職台北市立聯合醫院時，最用力推動安寧的時刻，強調末期病人家屬要趕快道別、道愛、道歉、道謝，不要留下遺憾，「但很諷刺的是，柯自己推動的臨終觀念，自己有可能做不到，柯爸意識可能不清楚了。」

蘇一峰提及，柯爸可以撐多久，這不一定，癌末肺積水喘，假如完全走安寧模式，應該差不多1、2週臨終，但醫學上有許多的維生醫療，插管、插引流管、急救等，可以再多撐一些時間，等親人陪伴到齊，不過多數重症醫師都會勸民眾，不要為了等待家人歸來而急救。

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