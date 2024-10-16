第一批加熱菸健康風險評估 陳時中：年底是關鍵時刻

行政院政務委員陳時中今天接受YahooTV《齊有此理》節目專訪時透露，第一批申請者審查時間要到了，今年底會是關鍵時刻。（圖由YahooTV《齊有此理》節目提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「菸害防制法」新制上路超過一年，加熱菸品仍待健康風險評估審查。行政院政務委員陳時中今天接受YahooTV《齊有此理》節目專訪時透露，第一批申請者審查時間要到了，今年底會是關鍵時刻，但若年底仍沒有結果，他認為，找中研院、國衛院等公正第三方，如何將審查辦法訂得更明確化，是可以思考的方向。

菸防法新法去年3月22日施行，全面嚴禁電子煙、納管指定菸品加熱菸，但需通過國健署的健康風險評估審查，才能上市販售，而申請健康風險評估審查的12家業者中，已有半數進入實質審查，目前仍在補件階段，傳出10月將有業者審查結果出爐，卻疑似跳票。

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陳時中解釋，加熱菸在台灣基本上合法，但目前還沒有合格的加熱菸可以進口，關鍵在於，全世界100多家沒有核准制，只有台灣和美國需要，美國除了早期舊品項有過，新送審的也還未過。

陳時中坦言，美國除了早期舊品項有過，新送審的也還未過。他坦言，健康評估確實有困難，由於沒有過往經驗值，評估門檻與成本都比較高。第一批來申請者審查時間要到了，最快今年底會有一波進入關鍵時刻，衛福部將作出明確的決定。他強調，政府沒有因為貿易等任何理由刻意卡關，但健康評估是最難做的，比起藥害評估，「做不害的評估反而難」。

陳時中認為，若年底還沒有結果，或許可以找中研院、國衛院等第三方研究單位，思考如何將審查辦法訂得更明確，否則各界會懷疑政府是否故意不核准，這也顯示出當前標準不夠明確，爭議就可能變大，也許由第三個單位定立更明確的方式，困擾會減到最低。

外界認為加熱菸進口後可以課菸捐，能挹注健保、癌症新藥，錢會很豐沛？陳時中則說「沒有那麼多啦」，他預估，菸捐加菸稅大概可以差6、70億左右，但沒有百億這麼多。

陳時中指出，加熱菸地下化是最不好的情況，如果法律已經允許，政府要想辦法避免審查過於延宕，且在健康評估、讓人民有信心的前提下，讓加熱菸合法化並善於管理」，「那可能是一個比較好的路」。

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