自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

第一批加熱菸健康風險評估 陳時中：年底是關鍵時刻

2024/10/16 15:14

行政院政務委員陳時中今天接受YahooTV《齊有此理》節目專訪時透露，第一批申請者審查時間要到了，今年底會是關鍵時刻。（圖由YahooTV《齊有此理》節目提供）

行政院政務委員陳時中今天接受YahooTV《齊有此理》節目專訪時透露，第一批申請者審查時間要到了，今年底會是關鍵時刻。（圖由YahooTV《齊有此理》節目提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「菸害防制法」新制上路超過一年，加熱菸品仍待健康風險評估審查。行政院政務委員陳時中今天接受YahooTV《齊有此理》節目專訪時透露，第一批申請者審查時間要到了，今年底會是關鍵時刻，但若年底仍沒有結果，他認為，找中研院、國衛院等公正第三方，如何將審查辦法訂得更明確化，是可以思考的方向。

菸防法新法去年3月22日施行，全面嚴禁電子煙、納管指定菸品加熱菸，但需通過國健署的健康風險評估審查，才能上市販售，而申請健康風險評估審查的12家業者中，已有半數進入實質審查，目前仍在補件階段，傳出10月將有業者審查結果出爐，卻疑似跳票。

陳時中解釋，加熱菸在台灣基本上合法，但目前還沒有合格的加熱菸可以進口，關鍵在於，全世界100多家沒有核准制，只有台灣和美國需要，美國除了早期舊品項有過，新送審的也還未過。

陳時中坦言，美國除了早期舊品項有過，新送審的也還未過。他坦言，健康評估確實有困難，由於沒有過往經驗值，評估門檻與成本都比較高。第一批來申請者審查時間要到了，最快今年底會有一波進入關鍵時刻，衛福部將作出明確的決定。他強調，政府沒有因為貿易等任何理由刻意卡關，但健康評估是最難做的，比起藥害評估，「做不害的評估反而難」。

陳時中認為，若年底還沒有結果，或許可以找中研院、國衛院等第三方研究單位，思考如何將審查辦法訂得更明確，否則各界會懷疑政府是否故意不核准，這也顯示出當前標準不夠明確，爭議就可能變大，也許由第三個單位定立更明確的方式，困擾會減到最低。

外界認為加熱菸進口後可以課菸捐，能挹注健保、癌症新藥，錢會很豐沛？陳時中則說「沒有那麼多啦」，他預估，菸捐加菸稅大概可以差6、70億左右，但沒有百億這麼多。

陳時中指出，加熱菸地下化是最不好的情況，如果法律已經允許，政府要想辦法避免審查過於延宕，且在健康評估、讓人民有信心的前提下，讓加熱菸合法化並善於管理」，「那可能是一個比較好的路」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中