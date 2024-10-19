健康網》免油炸、好下飯！ 氣炸鍋也能做「乾煸四季豆」

農糧署推薦，使用氣炸鍋製作乾煸四季豆，免去油炸的麻煩，更健康。（圖擷取自農糧署臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕免油炸！為了推廣健康飲食方式，農糧署近期在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享乾煸四季豆食譜，並介紹四季豆（又稱菜豆）四季皆可食用，富含營養，可用於涼拌、快炒或椒鹽等多種做法。這次，農糧署鼓勵大家使用氣炸鍋，免去油炸的麻煩，讓健康飲食變得更簡單。

●食材準備：四季豆1把、絞肉80克、薑末10克、蒜末20克。

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●調味料：醬油2大匙、鹽1茶匙。

●料理步驟：

1.將絞肉、薑末和蒜末混合，加入醬油及鹽，攪拌均勻。

2.將調味好的肉末平鋪於氣炸鍋中，設定180度，氣炸5分鐘，至肉末熟透。

3.接著，將四季豆噴上少量油，撒上鹽，與肉末一起放入氣炸鍋中，繼續氣炸180度10分鐘。

這道料理不僅簡單易做，還十分美味，絕對是下飯的好選擇。為保留了食材的營養價值，還減少了油脂的攝取，成為健康飲食的新選擇。快來試試這道經典的家常菜吧！

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