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健康網》農業部授「3撇步」挑對百香果！ 輕搖無水聲
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕百香果不僅美味可口，也是健康飲食的理想選擇。農業部在臉書專頁發文分享，挑選百香果方法，挑選果皮著色完整，呈深紅或紫紅色；果粒飽滿豐圓；果皮平整無皺縮、無腐爛發霉，且清潔乾淨；果實輕搖時果肉無晃動、無水聲，有重量感者為佳！
百香果小百科
農業部指出，國產百香果主要有3個品種，分別是台農一號、滿天星（又稱蜜糖百香果）、黃金百香果。目前台農一號是國內栽培大宗，其次是滿天星和黃金百香果。
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百香果以豐富的營養成分，和濃郁的果汁香味聞名，彷彿融合了百種水果的風味，口感甜酸適中，色澤艷麗，因此被譽為「果汁之王」。此外，百香果的健康益處也不容小覷，它富含維生素C、膳食纖維和抗氧化劑。
國產百香果3品種
●台農一號
果實顏色：成熟時呈紫黑色。
果肉風味：濃郁、酸甜適中，且適合鮮食與果汁加工。
糖度：18.7°Brix
●滿天星
果實顏色：成熟時呈鮮粉紫色，或淡粉紅色。
果肉風味：甜度高、且酸度較低，果汁率約估總果重之35%。
糖度：17.1°Brix
●黃金百香果
果實顏色：成熟時呈金黃色。
果肉風味：酸味明顯，有濃郁之芭樂果香味。
糖度：17.1°Brix
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