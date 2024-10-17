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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》碗粿甜鹹你愛哪一味？ 農糧署教電鍋就能做

2024/10/17 08:32

國民美食碗粿深受大眾喜愛。農糧署表示，傳統好滋味用電鍋就能做；示意圖。（資料照）

國民美食碗粿深受大眾喜愛。農糧署表示，傳統好滋味用電鍋就能做；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國民米食「碗粿」老少咸宜，你好甜、鹹哪一味？農糧署指出，傳統好滋味，在家用電鍋就能做，只要先準備好在來米粉，先加冷水拌勻，再加熱水攪拌，倒進鍋中，以中火加熱攪拌至糊化，碗內抹油後，填入粉漿約8分滿抹平，接著用電鍋蒸約40分鐘，即得到純白碗粿，最後將配料炒熟，放在碗粿上就完成；甜碗粿則是加黑糖攪拌後下去蒸。

南部白、北部深色 各具風味

農糧署於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，因製作過程於碗內成形而得名，依飲食習慣不同，南北地區有差異，但兩者各具特色及風味：

●北部碗粿常見蘿蔔乾、豆乾、韭菜等配料，炒熟後直接鋪在純白的粿體上。

●南部則常將肉燥、香菇、蛋黃、蝦米、豬肉塊等材料，混入粿體中炊煮，色澤較深。

碗粿主要原料為在來米。農糧署表示，在來米（秈米）屬於台灣原種植類型，普遍分布熱帶及亞熱帶地區，外觀長、黏性低且粒粒分明。直鏈澱粉含量高，通常結晶度較高，有較佳的透明性，不過較沒有黏性，適合料理成碗粿、蘿蔔糕等。

甜碗粿同樣受歡迎，將調好的在來米粉漿，加黑糖攪拌後下去電鍋蒸就能完成；示意圖。（資料照）

甜碗粿同樣受歡迎，將調好的在來米粉漿，加黑糖攪拌後下去電鍋蒸就能完成；示意圖。（資料照）

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