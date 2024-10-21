6旬男嚴重冠狀動脈硬化 AI影像導航加震波氣球 成功放支架

奇美醫院心臟內科醫師洪俊聲（右）運用先進AI影像導航與震波氣球擴張術解決姜先生冠狀動脈嚴重鈣化與狹窄問題。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕64歲姜先生出現反覆肢體無力的腦中風症狀，超音波檢查有頸動脈狹窄，被轉介到奇美醫院心臟內科進一步診治。奇美醫師詳細檢查發現姜先生心臟有嚴重冠狀動脈硬化及狹窄問題，醫療團隊運用先進AI影像導航結合震波氣球擴張術解決嚴重鈣化與狹窄，打開血管、安全置放支架，術後恢復良好，順利回歸正常生活。

奇美醫院心臟血管內科醫師洪俊聲指，在為姜男做心導管手術時發現其左前降支動脈硬化嚴重，即使用高壓氣球擴張術、切割氣球導管及鑽石旋磨切除系統依然無法打開嚴重鈣化狹窄處，為確保安全，心導管先處理另1條血管，並為姜安排藥物治療。1個月後，心臟內科團隊再出擊、運用上述先進療程處理嚴重鈣化、狹窄的動脈。

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奇美醫院心臟血管內科主任施志遠醫師表示，心臟病仍是全球及台灣最嚴重的死亡原因之一。據世界衛生組織（WHO）公布數據，2023年全球死亡率最高的疾病為心臟病、死亡人數約890萬人；同年，我國衛福部統計心臟病死亡人數為2萬3424人，佔總死亡人數的11.4%，即每10人約有1人因心臟病致死。

洪俊聲說明，目前心臟病治療以藥物及生活型態介入為主，對於嚴重鈣化冠狀動脈，若無法用氣球順利擴張，往往無法放置支架，或支架因無得到適當擴張，增加中長期再發病率或支架再狹窄率的風險。這類病人大都只能接受傳統冠狀動脈繞道手術，但對高齡、多重慢性病與體弱病人來說，開刀風險較高，是否開刀常讓病人與家屬陷入兩難。

奇美醫院心臟血管內科團隊以震波氣球擴張打開患者姜先生冠狀動脈嚴重鈣化與狹窄問題。（奇美醫院提供）

奇美醫院心臟血管內科團隊以震波氣球擴張打開患者姜先生冠狀動脈嚴重鈣化與狹窄問題（治療後血管打通影像）。（奇美醫院提供）

近期醫學界對冠狀動脈心臟病治療方法有了重大突破！洪醫師說有如光學相干斷層掃描（OCT） AI影像分析、3D重組、旋磨系統及震波氣球等，幫助解決冠狀動脈嚴重鈣化問題。血管內影像如AI影像技術能提供極高分辨率的冠狀動脈內部結構圖像，在血管鈣化程度與位置能精確識別、評估及定位。提高診治準確性。

此外，旋磨系統和震波氣球技術應用，使過去冠狀動脈難以處理的重度鈣化問題能有效解決。旋磨系統利用高速旋轉的鑽頭打碎鈣化沉積物，但有一定風險，包括血管破裂等；而震波氣球則釋放高能量聲波，粉碎鈣化組織，從而把鈣化狹窄血管得到充分的擴張。兩者利用血管內AI影像導航，能有效安全地解決嚴重鈣化血管。

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