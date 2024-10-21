您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
6旬男嚴重冠狀動脈硬化 AI影像導航加震波氣球 成功放支架
〔記者王俊忠／台南報導〕64歲姜先生出現反覆肢體無力的腦中風症狀，超音波檢查有頸動脈狹窄，被轉介到奇美醫院心臟內科進一步診治。奇美醫師詳細檢查發現姜先生心臟有嚴重冠狀動脈硬化及狹窄問題，醫療團隊運用先進AI影像導航結合震波氣球擴張術解決嚴重鈣化與狹窄，打開血管、安全置放支架，術後恢復良好，順利回歸正常生活。
奇美醫院心臟血管內科醫師洪俊聲指，在為姜男做心導管手術時發現其左前降支動脈硬化嚴重，即使用高壓氣球擴張術、切割氣球導管及鑽石旋磨切除系統依然無法打開嚴重鈣化狹窄處，為確保安全，心導管先處理另1條血管，並為姜安排藥物治療。1個月後，心臟內科團隊再出擊、運用上述先進療程處理嚴重鈣化、狹窄的動脈。
請繼續往下閱讀...
奇美醫院心臟血管內科主任施志遠醫師表示，心臟病仍是全球及台灣最嚴重的死亡原因之一。據世界衛生組織（WHO）公布數據，2023年全球死亡率最高的疾病為心臟病、死亡人數約890萬人；同年，我國衛福部統計心臟病死亡人數為2萬3424人，佔總死亡人數的11.4%，即每10人約有1人因心臟病致死。
洪俊聲說明，目前心臟病治療以藥物及生活型態介入為主，對於嚴重鈣化冠狀動脈，若無法用氣球順利擴張，往往無法放置支架，或支架因無得到適當擴張，增加中長期再發病率或支架再狹窄率的風險。這類病人大都只能接受傳統冠狀動脈繞道手術，但對高齡、多重慢性病與體弱病人來說，開刀風險較高，是否開刀常讓病人與家屬陷入兩難。
近期醫學界對冠狀動脈心臟病治療方法有了重大突破！洪醫師說有如光學相干斷層掃描（OCT） AI影像分析、3D重組、旋磨系統及震波氣球等，幫助解決冠狀動脈嚴重鈣化問題。血管內影像如AI影像技術能提供極高分辨率的冠狀動脈內部結構圖像，在血管鈣化程度與位置能精確識別、評估及定位。提高診治準確性。
此外，旋磨系統和震波氣球技術應用，使過去冠狀動脈難以處理的重度鈣化問題能有效解決。旋磨系統利用高速旋轉的鑽頭打碎鈣化沉積物，但有一定風險，包括血管破裂等；而震波氣球則釋放高能量聲波，粉碎鈣化組織，從而把鈣化狹窄血管得到充分的擴張。兩者利用血管內AI影像導航，能有效安全地解決嚴重鈣化血管。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應