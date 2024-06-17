愛運動男拇趾外翻 鞋子不合腳惹禍

▲患者因大拇趾疼痛就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王大翊）

文／王大翊

40歲李先生熱衷於運動賽事，大學開始養成跑馬拉松和踢足球的習慣，選擇運動鞋時，只看中性能和款式，卻忽略是否合腳，長期下來，因穿著楦頭過窄或缺乏足夠支撐的鞋運動，導致大拇趾出現紅腫、疼痛，甚至根本無法運動，直到透過改變穿鞋習慣、使用足部輔具，才擺脫惱人的拇趾外翻問題。

應選擇寬楦頭鞋、減震鞋墊

李先生從年輕開始就相當注重運動時的穿搭，但近年來，在長跑和激烈比賽後，大腳趾周圍會出現紅腫和輕微不適感，起初他認為只是正常的磨損，是為了熱愛運動所付出的小代價，但大腳趾越來越痛，關節更出現明顯腫塊，症狀影響到身心健康，才進一步赴醫檢查，並決定正視足部健康。

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拇趾外翻主要是因大腳趾向外偏移，造成拇趾根部的骨頭明顯突出，當穿鞋活動時，凸起處常常摩擦鞋子，造成紅腫、疼痛和發炎，長時間站立或走路後，疼痛感可能會加劇，嚴重時更可能造成全身骨骼和關節歪斜、O型腿、膝蓋痛，連帶出現肩膀痠痛、腰痛、偏頭痛、自律神經失調整等症狀。有時候因疼痛影響運動表現，更會造成挫敗感，可說是影響身心甚鉅的疾病。

拇趾外翻的發生原因包括：遺傳、穿著不合適的鞋、足部結構異常、風濕性關節炎等關節疾病造成，通常會透過理學檢查和X光檢查診斷，並根據病情的嚴重程度和患者需求，決定治療方式。

若症狀較輕微，會建議患者使用非類固醇類消炎止痛藥，在急性疼痛期可以透過冰敷減緩腫脹和疼痛，並選擇寬楦頭的鞋子，避免擠壓大腳趾，同時使用有良好支撐和減震功能的鞋墊。也可以使用五趾分開襪、大腳趾分隔墊等足部輔具，協助腳底穩定，並改善變形和減少疼痛。

外翻超過40度 最好動手術

若外翻角度超過40度，且保守治療無效，就會建議手術治療。拇趾外翻矯正手術以「軟組織修補」和「切骨矯正」為主，先將拇趾內側的突出物切除，並放鬆大腳趾外翻緊繃的韌帶，將內側鬆弛的韌帶拉緊，矯正大腳趾的角度，通常需要2個月癒合，經醫師檢查確認復原狀況後，才能恢復平時的運動習慣。

重視足部健康至關重要，不僅是為了運動表現，更為了整體健康，通常只要改善錯誤的穿鞋習慣，並早期診斷、早期治療，都能有效減少疼痛和預防病情進一步惡化。

（作者為西園醫院骨科關節中心主任）

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