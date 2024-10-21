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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

5旬婦乳癌化療劇痛 1招讓疼痛從10分降到2分

2024/10/21 17:32

陳惠萱主任表示，靜脈營養療法能有效緩解化療帶來的神經痛、食慾不振，讓患者保持更好的身體狀況，順利完成化療。（記者陳建志攝）

陳惠萱主任表示，靜脈營養療法能有效緩解化療帶來的神經痛、食慾不振，讓患者保持更好的身體狀況，順利完成化療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名50多歲的婦人，數月前診斷出罹患乳癌並接受化療，但化療引發嚴重四肢麻痛，發作時疼痛指數高達9-10分，並伴隨食慾不振、嘴巴潰爛、體重下降等問題。經醫院評估後，建議接受自費的靜脈營養注射治療，讓疼痛指數大幅下降至1-2分，腸胃問題也有改善，體力逐漸恢復，幫助她順利完成化療，重拾生活品質。

長安醫院神經內科主任陳惠萱表示，神經病變是化療常見的副作用之一，可能導致四肢末梢麻痛，像是電刀般的劇烈疼痛，嚴重時會讓病患萌生想要放棄治療的念頭。這名患者因有糖尿病病史，更加劇化療引發的神經病變反應，在嘗試數週的西藥治療疼痛後，讓頭暈更不舒服，決定改用靜脈營養療法。

陳惠萱指出，靜脈營養療法是1種透過周邊靜脈注射營養素，快速補充身體所需營養的輔助療法。相較於口服維他命和食補，透過點滴注射，讓營養更完全地被吸收，特別適合無法經口進食或營養吸收不佳的病患。靜脈營養療法能調節免疫、增進粒線體功能、改善疼痛及睡眠品質等，還能幫助病患減輕化療帶來的副作用，幫助身體更好地恢復。

陳惠萱表示，每位病患的情況不同，因此治療過程中會根據病患的身體狀況給予個體化的配方，並依施打後的反應隨時調整。這位患者在進行2次靜脈營養治療後，疼痛指數從9-10分降至1-2分，配合飲食作息調養及靜脈營養約3個月，日常生活不再受到疼痛干擾，腸胃不適改善、體力恢復，生活品質大幅改善。

陳惠萱說，靜脈營養療法能有效緩解化療帶來的神經痛、食慾不振、虛弱疲倦及腸胃不適等副作用，幫助病患在化療期間保持更好的身體狀況，使他們更有力氣面對癌症的挑戰，順利完成化療。

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