「雞生蛋」3字訣看懂腎臟報告！ 8危險族群尤注意

腎基會營運長吳苡璉表示，可透過抽血、驗尿報告判斷是否罹患慢性腎臟病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者黃宜靜／台北報導〕慢性腎臟病初期無症狀，容易忽略！財團法人腎臟病防治基金會（腎基會）營運長吳苡璉表示，可透過抽血、驗尿報告判斷是否罹患慢性腎臟病，腎基會推出「雞生蛋」口訣，透過肌酸酐、腎絲球過濾率、蛋白尿3數值觀察，若持續追蹤3個月異常者，表示患有慢性腎臟病。尤其8大族群更是慢性腎臟病高危險族群，需特別注意！

吳苡璉表示，腎臟是一個沉默的器官，在慢性腎臟病初期，身體幾乎是沒有任何症狀，待有症狀出現後，已進展到慢性腎臟病中後期了。透過抽血、驗尿的檢驗方式，就可以來判斷自己是否患有慢性腎臟病。為了讓大家簡單記憶，腎基會推出3字口訣「雞、生、蛋」，觀看檢驗數值。

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●雞（肌）—肌酸酐：肌酸酐是由肌肉代謝產生的物質，經由腎臟過濾到尿液中排出體外，因此當腎臟功能異常時，腎臟無法正常排出肌酸酐，使血液中的肌酸酐數值就會逐漸升高。正常情況下，腎功能正常的男性肌酸酐應為0.7-1.3mg/dl、女性應為0.5-1.1mg/dl之間。

吳苡璉說明，肌酸酐是由肌肉代謝產生的物質，經由腎臟過濾到尿液中排出體外，因此當腎臟功能異常時，肌酸酐數值就會逐漸升高。（吳苡璉提供）

●生（腎）—腎絲球過濾率：將肌酸酐、年齡和性別帶進公式，就可以算出腎絲球過濾率，腎絲球過濾率就像腎臟的成績，60分以上才算及格，分數越低，代表腎功能越不好。

吳苡璉解釋，將肌酸酐、年齡和性別帶進公式，就可以算出腎絲球過濾率。（吳苡璉提供）

●蛋—蛋白尿：當腎臟功能出現問題時，蛋白質就會漏到尿裡面，正常情況下，蛋白尿（UPCR）檢驗數值應小於150，當數值超過150時，就代表有蛋白尿，也就是腎臟功能出問題。

吳苡璉說明，當腎臟功能出現問題時，蛋白質就會漏到尿裡面，當數值超過150時，就代表有蛋白尿。（吳苡璉提供）

確診慢性腎臟病 需追蹤3個月異常

吳苡璉說明，找出「雞、生、蛋」3個檢驗數值後，可搭配慢性腎臟病的分期圖，判斷是否有慢性腎臟病。確診為慢性腎臟病前，需要持續追蹤結果異常3個月，並依照腎絲球過濾率、尿蛋白數值，區分出慢性腎臟病分期。

吳苡璉指出，依照腎絲球過濾率以及尿蛋白指數，可將慢性腎臟病分為5期。（吳苡璉提供）

吳苡璉指出，肌酸肝的檢測可能會受到飲食、運動、睡眠以及檢體狀況等因素影響，所以假設有一次被檢驗出異常時也先不要過度擔心，第一件要做的事情就是找腎臟科醫師安排進一步的檢查，來確認是不是真的屬於慢性腎臟病，再來安排後續的追蹤及治療。

吳苡璉強調，及早發現、治療是疾病控制很重要的事情，如果能在疾病的初期就發現，並遵照醫師、藥師及營養師的建議，以便有效控制疾病的惡化。

慢性腎臟病8危險族群 口訣簡單記

慢性腎臟病8大高危險族群要注意！吳苡璉說明，肥胖、糖尿病、65歲以上長者、高血壓、長期亂吃藥、痛風、家族腎臟病史、抽菸者，為慢性腎臟病高危險族群。腎基會為此也推出8大危險族群的口訣「胖唐老鴨要痛死焉（胖糖老壓藥痛史菸）」，並呼籲養成定期健檢習慣，發現問題後要積極就醫、配合醫囑治療，避免疾病快速惡化。

腎基會推出腎臟病8大危險族群口訣，呼籲養成定期健檢習慣，遠離疾病。（吳苡璉提供）

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