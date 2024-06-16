長時間戴安全帽又低頭 外送員頸椎反弓

▲外送員需小心長時間配戴安全帽，加上低頭滑手機，增加頸椎負擔；圖中人物與本文無關。（資料照）

文／何宇淳

30歲的張先生從事外送工作1年多，最近3個月，脖子痠痛越來越嚴重。尤其是戴安全帽時間越久，痠痛感越強。X光檢查結果是「頸椎反弓」，張先生聽了嚇了一跳，連忙問：「什麼是頸椎反弓？跟長時間戴安全帽有關嗎？可以治療嗎？ 」

與頸椎生理曲度相反 亦稱逆轉頸椎

正常人體的頸椎呈現前凸的生理曲度，有助於支撐頭部及維持頸椎穩定。因為不正常的姿勢，導致頸椎變直，更嚴重造成頸椎後凸。「頸椎反弓」就是指頸椎曲度方向逆轉，呈現「後凸」的型態，與正常的頸椎生理曲度相反，也可以稱為「逆轉頸椎」。

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頸椎反弓常有頸部僵硬、疼痛、頭暈、頭痛等症狀。在嚴重的情況下，可能會因為壓迫神經產生肩部和上肢的神經性疼痛和無力的情況，影響到日常生活和工作。

近年來發生頸椎反弓機率增加很多，而且年輕人居多，主要的原因還是長時間低頭的姿勢所致。1頂安全帽的重量大約1.5公斤，從生物力學的角度來看，長時間配戴安全帽再加上低頭使用手機會對頸椎造成負擔，確實會增加頸椎反弓發生的機會。因為頸椎周圍的軟組織受到壓力和拉伸，從而引發頸椎疼痛。

此外，一些不好的姿勢，例如︰枕頭擺放位置太高，或是躺床使用手機，會使得頭部前屈，頸椎壓力增加，導致前凸曲線日漸減少，逐漸的變直，甚至變成頸椎反弓。

未關節黏連 可積極藥物及物理治療

只要還沒造成關節黏連，大部分的頸椎反弓經過藥物治療及積極的物理治療是可以治癒的。

◎對於外送員，有幾項建議：

●使用輕量且合身的安全帽，並正確地配戴。

●在等待的空檔時間，脫下安全帽，進行頸部放鬆運動，以減少頸椎受到的壓力和負荷。

●每隔1-2小時做1次頸部關節活動。

（作者為中國醫藥大學新竹附設醫院復健科醫師）

▲頸椎變化。（照片提供／何宇淳）

▲何宇淳醫師表示，近年來發生頸椎反弓機率增加很多，而且年輕人居多，主要的原因還是長時間低頭的姿勢所致。（照片提供／何宇淳）

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