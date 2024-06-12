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健康 > 抗老養生 > 運動復健

小腿撞傷 引發腳趾變形劇痛

2024/06/12 05:30

▲小腿肚被重物砸傷竟導致腳趾頭屈曲，始料未及；示意圖。（照片提供／黃俊憲）

文／黃俊憲

日前門診來一名年輕移工，自訴3個月前工作時小腿肚被重物砸傷，目前外傷都好了，小腿也不痛了，但是腳趾卻變形且越來越嚴重，甚至影響穿鞋，他納悶小腿受傷跟腳趾變形有關係嗎？是否有方法可治療？

這名病人的大腳趾跟第2、3腳趾呈現1個勾勾往下折的狀況，走起路來腳趾趾尖會先碰地，痛到不行，這個就是典型的「爪狀趾」。

屈拇長肌沾黏 無法正常伸直

爪狀趾的成因通常分為3種，第1種是由於小趾頭肌腱退化所產生，第2種是因為外傷導致，第3種則是因為神經病變而發生的爪狀趾。

經過詳細問診，這個外勞病人的爪狀趾，診斷為第2種，也就是3個月前，小腿的外傷所引起的爪狀趾。

為什麼只是簡單的小腿撞到，就會影響到腳趾呢？原來，我們的腳底有2條肌腱負責腳趾往下彎，醫學上的術語叫做腳趾屈曲。這兩條肌腱分別為屈拇長肌跟屈趾長肌，它們在腳底的區域常常會有分支連在一起，產生一個現象，當我們屈曲大腳趾的時候，會連動第2、3小趾一起彎曲，反之亦然。

小腿受傷後，有可能因為出血腫脹，造成緊緻的小腿腔室循環不良引發缺氧，導致屈拇長肌攣縮，或是因為骨折後骨痂形成的過程中，屈拇長肌黏在骨痂上，進而造成1、2、3趾屈曲的狀況，這個問題有個專業的名稱叫做Checkrein （韁繩的意思）deformity（畸形）。

要診斷Checkrein deformity，除了病史詢問有沒有受傷之外，確定沾黏的位置也很重要，通常需要安排超音波或是核磁共振才能確定。

物理治療緩解 攣縮嚴重需手術

腳趾變形比較輕的只是外觀變化，通常做一點物理治療，拉筋熱敷就可以緩解。當攣縮得太厲害，腳趾動不了的時候，就需要考慮開刀處理。

傳統上，開刀為了鬆解沾黏攣縮處，傷口都必須要拉很大，但隨著醫學進步，現在大部分的狀況都可以透過關節鏡微創的方式來做處理，除了恢復快之外，鬆解的效果也相當不錯。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院骨科部醫師）

▲因屈拇長肌沾黏導致1、2、3腳趾爪狀趾無法正常伸直（正面照）。（照片提供／黃俊憲）

▲因屈拇長肌沾黏導致1、2、3腳趾爪狀趾，無法正常伸直（側面照）。（照片提供／黃俊憲）

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