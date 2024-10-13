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國光流感疫苗傳異常 高市衛局：未配獲可安心打
〔記者許麗娟／高雄報導〕今年公費流感、新冠雙疫苗現正開放接種，昨天傳出國光流感疫苗有1劑出現異常變色，並停打同批號的18.3萬劑，對此，高雄市衛生局表示，高雄「未配獲」異常的國光流感疫苗，疫苗接種作業將不受影響。
衛生局指出，中央目前配賦高雄市的流感疫苗共57萬5492劑，其中國光流感疫苗有27萬1662劑，經查高雄「未配獲」異常的國光流感疫苗（批號FSZA2408），高雄市開始施打至今，目前仍有約42萬劑公費流感疫苗提供接種，疫苗接種作業不受影響。
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衛生局表示，流感及新冠JN.1疫苗自10月1日起開放第1階段實施對象接種，為方便民眾接種疫苗，於各行政區開設社區接種站提供雙疫苗接種服務，可同時施打2種疫苗。社區接種站自10月5日至20日開設313場，提供免掛號費接種服務。
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