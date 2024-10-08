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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒露報到！ 中醫示警中風、心梗高峰期來了

2024/10/08 06:31

中醫師提醒，秋末氣候轉涼，早晚溫差大，此時是腦中風和心肌梗塞的高峰期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，秋末氣候轉涼，早晚溫差大，此時是腦中風和心肌梗塞的高峰期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（8日）迎來節氣寒露，標誌著進入深秋，陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪指出，過了寒露天氣逐漸轉涼，露水增多，寒露與白露時節相比，氣溫下降較多，地面的露水也更冷了，故名寒露。此時節容易呼吸道感染、皮膚乾燥與過敏、關節不適，尤其是早晚溫差大，更是腦中風和心肌梗塞的高峰期。

寒露常見不適症狀

1.感冒與呼吸道感染

邱柏豪表示，秋季氣溫下降，研究證實體溫只要下降1度，免疫力就下降30%，秋天乾燥的空氣可能導致呼吸道黏膜變乾，增加呼吸道感染的風險。氣喘、慢性支氣管炎的患者，容易導致病情惡化。

2.心血管疾病

秋末氣候轉涼，早晚溫差大導致心血管疾病發生增加，此時是腦中風和心肌梗塞的高峰期。

3.皮膚乾燥與過敏

邱柏豪指出，寒露後天氣乾燥，人體水分容易流失，皮膚乾澀、緊繃甚至脫屑的情況會加劇，可能出現季節性過敏或反覆搔癢紅疹。

4.關節疼痛

變冷的天氣容易導致體內寒濕加重，尤其是老年人或患有關節疾病的人，疼痛不適的症狀可能加劇。

中醫師表示，秋天乾燥的空氣可能導致呼吸道黏膜變乾，增加呼吸道感染的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，秋天乾燥的空氣可能導致呼吸道黏膜變乾，增加呼吸道感染的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

多吃柔潤食物 注意腳部保暖

俗話說「白露身不露，寒露腳不露」。邱柏豪表示，早晚氣溫低，應該多添衣保暖。腳離心臟最遠，血液供應較少，保溫性能差，容易受到冷刺激的影響，讓地面的寒氣赤腳傳入影響健康。因此除了注意腳部的保暖外，也可使用中藥材足浴包來泡腳，溫暖小腿改善全身血液循環。

飲食方面，他說，秋燥的飲食以柔潤為宜。建議進食芝麻、蜂蜜、梨子、柿子、銀耳等柔潤食物；少食辛辣之品，如蔥、生薑、蒜類、辣椒；也可適度食用溫補脾胃的食物，如桂圓、紅棗、薑湯等，來增強體內的陽氣，同時要多補充水分，防止皮膚過度乾裂。

另外，重陽時節登高望遠，秋高氣爽最適合踏青出遊，既可鍛鍊身體，亦令人心曠神怡，但運動後應立即保暖，避免流汗吹風受涼。

百合大棗銀耳茶具有滋陰潤肺、補氣養血的作用。（馬光中醫診所提供）

百合大棗銀耳茶具有滋陰潤肺、補氣養血的作用。（馬光中醫診所提供）

秋季潤肺茶飲-百合大棗銀耳茶

邱柏豪表示，百合大棗銀耳茶具有滋陰潤肺、補氣養血的作用，特別適合秋季乾燥的天氣，能有效緩解咽乾喉痛、乾咳無痰等症狀。百合滋陰潤肺，銀耳潤肺生津，枸杞養肝明目，大棗補中益氣，麥門冬養陰生津，加上冰糖的潤喉效果，幫助調理身體，預防秋季乾燥引發的不適。

按摩「列缺穴」可補養舒暢肺氣。（馬光中醫診所提供）

按摩「列缺穴」可補養舒暢肺氣。（馬光中醫診所提供）

舒暢肺氣穴道保養-列缺穴

邱柏豪指出，「列缺穴」是肺經的絡穴，表裡同治肺與大腸經絡。又是八脈交會穴之一，可通任脈，治療肺部和胸前相關病症，建議每日早晚按摩列缺穴10分鐘，可以補養舒暢肺氣。

陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪。（馬光中醫診所提供）

陽明馬光中醫診所醫師邱柏豪。（馬光中醫診所提供）

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