健康網》防腐劑吃多變成木乃伊？ 營養師：只會腸胃不適

張語希闢謠，吃多了防腐劑可能會導致腸胃不適，腹瀉這些情況發生，但是不會變成木乃伊；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕 點心零食中，像是麵包、糕餅、肉乾等，在製作過程中為避免質變並延長保存期限，經常會加入適量防腐劑。對於「防腐劑吃多了會變成木乃伊嗎？」營養師張語希闢謠，答案是大錯特錯，吃多了防腐劑可能會讓你腸胃不適，腹瀉這些情況發生，但是不會變成木乃伊，長期使用可能累積一些毒素，產生身體不適的症狀。

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發影片強調，如果如果吃防腐劑就會變成木乃伊的話，那醫生就可以省去很多麻煩了，究竟為何還要加防腐劑？張語希指出，只要是符合食藥署規定的防腐劑的劑量，對我們身體健康是沒有什麼危害的。

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張語希指出，添加防腐劑可以延長食物的保存期限，也可以防止微生物生長，還可以方便儲存跟運輸，只不過，不要吃過量，因為過量，還是可能會導致，腸胃不適，或者腹脹腹瀉的狀況出現，對身體並不好。

食藥署也指出，正確使用防腐劑，可防止腐敗與食品中毒，使用防腐劑是為了確保食品安全，只要使用符合法規的種類及用量，可防止食品腐敗變質並預防食品中毒發生。依據衛生福利部公告之「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，目前核准使用作為防腐劑之食品添加物共有24種，均有其使用範圍及限量標準。食品中常見的防腐劑有下列5大類：

●己二烯酸（Sorbic Acid）類：常用於肉製品、糖漬果實類、豆皮豆乾類及魚貝類乾製品等。

●苯甲酸（Benzoic Acid）類：可使用於糕餅、魚貝類乾製品、豆皮豆乾類及乾酪等。

●去水醋酸（Dehydroacetic Acid）類：限用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油等。

●對羥基苯甲酸酯類（p-hydroxybenzoic acid ester）：限用於豆皮豆乾類、醬油、醋、不含碳酸的飲料、鮮果及果菜外皮等。

●丙酸（Propionic Acid）類：限用於麵包及糕餅類。

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