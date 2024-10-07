健康網》網傳普洱茶沒有保存期限？ 食藥署解答

食藥署指出，普洱茶的茶磚、茶餅，或是任何的包裝茶葉都必須標示有效日期，此外還需適當地保存，才能夠在有效期限內維持品質；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕普洱茶有愈陳愈香的特性，陳年老茶磚、老茶餅要價不斐，年代越久越貴，網路甚至傳「茶葉過期還能喝！普洱茶沒有保存期限？」對此，食藥署指出，只要是「包裝食品」就必須標示有效日期，包括普洱茶的茶磚、茶餅，或是任何的包裝茶葉都在規範內，此外還需適當地保存，才能夠在有效期限內維持品質，避免變質。。

食藥署表示，在台灣販賣的食品，依據《食安法》第22條第1項第7款的規定，只要是「包裝食品」就必須標示有效日期，茶葉也是食品的一種，所以即使是普洱茶的茶磚、茶餅，或是任何的包裝茶葉，都涵蓋在《食安法》的規範內，民眾購買有完整包裝的茶葉時，也可以查看相關的標示有沒有確實標出有效日期，如果沒有，就可以向食藥署的1919食安專線檢舉。

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食藥署提醒，民眾在選購食品時，最好選購包裝完整的產品，並注意食品標示內容，特別是食品有效日期的資訊，避免買到品質不佳的產品。此外需要適當地保存，才能夠在有效期限內維持食品的品質，避免因保存不當而使食物變質。

農業部指出，所有茶類皆須貯藏於低溫低濕之環境，若貯藏於不當環境，受到具毒害微生物之污染，皆有危害健康之虞；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

茶類貯藏須低溫低濕以免污染

另外，網路也傳普洱茶容易致癌的說法，農業部指出，普洱茶之所以被認為致癌，是因為普洱茶係經過微生物後發酵之茶類，然而後發酵過程中，若製程不當，受到黃麴黴菌污染，則有可能產生具致癌性的黃麴毒素，故有此說法。

農業部表示，普洱茶製程可分為普洱生茶及普洱熟茶，普洱生茶係經自然陳化 （緩慢後發酵） 製成，普洱熟茶採用濕熱渥堆方法 （快速後發酵） 製成。茶改場檢驗保存良好之緊壓普洱生茶55種，其生菌量皆符合衛生標準。

農業部強調，所有茶類皆須貯藏於低溫低濕之環境，並非僅限於普洱茶類，尤其長期存放之茶葉，各種茶類即使未經過微生物後發酵，若貯藏於不當環境，倘受到具毒害微生物之污染，皆有危害健康之虞。

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