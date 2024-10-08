汪建民肺腺癌逝》不菸也可能罹肺癌 7症狀要當心

藝人汪建民因不敵肺腺癌，於7日病逝。（資料照）

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汪建民驚爆肺腺癌4期》肺癌蟬聯癌王！ LDCT早期揪出

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以《台灣靈異故事》的鐵頭一角走紅之藝人汪建民，日前傳出被檢查出肺腺癌，且已是第四期；因為他不菸不酒竟罹癌，令人驚訝。然在今（8）日，汪建民的家屬出面說明，他在7日因肺腺癌辭世，享年56歲。

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據報導，汪建民在2023年底發現罹患肺腺癌4期，在8月底發現轉移至骨骼，症狀惡化，近日不敵肺腺癌辭世。他曾在電視節目分享自己的抗癌經驗，包含熱愛運動、不菸不酒等；然某天察覺背痛，檢查發現肺腺癌，且已轉移。

藝人汪建民因不敵肺腺癌，於7日病逝。（翻攝自臉書）

肺腺癌奪去不少名人生命，包含資深藝人馬如龍、前法務部長陳定南等人；肺癌更在112年居於國人十大癌症死因之首。台北榮民總醫院胸腔外科衛教資料說明，肺癌的危險因子有：

1.吸菸：根據研究顯示吸菸與鱗狀上皮細胞癌和小細胞癌有密切關係。近年來研究報告亦顯示吸入二手菸比未吸二手菸者罹患肺癌機率高出30%。

2.空氣污染：車輛或公廠所排放的廢氣、污水或煙霧都可能含有致癌物質。

3.職業：長期處於鈾、石綿、煤焦油、鎳、鉻、砷等，在此環境中工作者得肺癌比率是一般人3~4倍。

4.肺部慢性疾病病變：慢性支氣管炎、肺結核、瀰漫性肺間質纖維化及慢性阻塞性肺疾病等，會使肺癌的發生率略微升高。

5.家族史。

6.其他：高溫煎煮或油炸食物所產生的油煙污染可能與肺癌發生有關。

肺癌引起的症狀依照類型略有不同：

1.腫瘤引起症狀：咳嗽、咳血、持續胸痛、肩痛或背痛、反覆性肺炎或支氣管炎、呼吸困難、聲音嘶啞、吞嚥困難、頸部和臉部腫脹。

2.全身性症狀：食慾不振、體重減輕、虛弱和容易疲倦等。

3.轉移性症狀：轉移至腦部會有頭痛、嘔吐、癱瘓、視覺受影響、平衡感喪失或意識模糊。轉移至骨頭，則會骨頭疼痛、病理性骨折。轉移至腹腔肝臟會有腹脹、黃疸等。

北市衛生局表示，肺癌初期通常症狀不明顯，但瞭解肺部的「求救信號」，有助提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現，及早治療。常見的肺癌症狀包括：

● 持續咳嗽且未見好轉

● 咳痰帶有血絲或咳血

● 呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲

● 持續胸痛且有惡化情形

● 聲音沙啞

● 骨關節疼痛

● 無預警的體重下降、食慾不振

民眾若出現上述症狀，雖有可能不是肺癌引起的，仍建議尋求醫師諮詢與評估是否近一步進行肺癌篩檢（低劑量斷層掃描LDCT），找出原因及早診治，以免耽誤病情。

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