高雄鼓山區爆發今年首起本土登革熱群聚 今再增1人確診

高雄鼓山區爆發今年首起本土登革熱群聚，8月27日再增加1人確診。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山區爆發今年首起本土登革熱群聚疫情，衛生局今（27）日再主動檢出新增1例，個案為70餘歲女性，經疫調採檢PCR陽性第二型確診，為首例鄰居，同屬此波家庭及社區群聚疫情，目前共累計8例。

衛生局指出，由於前4例檢體病毒基因定序比對，發現與今年越南境外移入個案病毒株相同，研判此波疫情可能為入境民眾感染未就醫通報，因社區病媒蚊密度高以致群聚感染，防疫團隊今持續加強地毯式孳生源清除及髒亂環境整頓，以降低疫情擴散速度。

請繼續往下閱讀...

針對鼓山區舊部落出現本土登革熱群聚疫情，市府防疫團隊自8月24日至今日在社區內查獲423個積水容器，其中123個已孳生大量病媒蚊幼蟲，亦已捕獲47隻斑蚊，陽性容器率近3成，包括家戶周邊桶缸甕盆、杯瓶碗罐、帆布、花器、輪胎、戶外雜物及工地陰井、地面等陽性容器及髒污環境，防疫人員除清除積水並立即依《傳染病防治法》告發，已開出50件以上罰單，最高裁處1萬5千元。

此外，目前群聚疫情累積8例，除首例個案，其餘7例均於擴大採檢主動發現，基因序列比對疫情可能為境外移入個案未就醫通報，顯示社區仍有高度潛在疫情風險，加上近日午後仍有豪大雨、疫區陽性容器率高，增加病媒蚊孳生源傳染風險。

衛生局提醒民眾提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請速前往558家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/7Z9）就醫，主動告知醫師活動及旅遊史，並請醫療院所提高警覺落實TOCC問診，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，發現疑似個案及早通報，以利衛生單位即早採取防治工作。

