健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

翁便秘1週腹脹痛 「乙狀大腸扭轉壞死」險喪命

2025/12/30 05:30
翁便秘1週腹脹痛 「乙狀大腸扭轉壞死」險喪命

▲乙狀結腸扭轉3階段示意圖，嚴重會造成腸壞死、穿孔或腹膜炎。（民生醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

翁便秘1週腹脹痛 「乙狀大腸扭轉壞死」險喪命

▲腹部X光顯示，乙狀大腸異常脹大，呈現像咖啡豆般的腸氣影像。（民生醫院提供）

1名7旬老翁長達1週未排便，因腹脹、腹痛日劇嚴重就醫，檢查發現是乙狀大腸打結，造成腸道阻塞、缺血壞死，幸經緊急手術救回一命。

高雄市立民生醫院大腸直腸外科主任王心泰表示，人體腸道扭轉的後果十分危險，老翁經診斷為「乙狀大腸扭轉合併腸壞死」，乙狀大腸位於左下腹，形狀彎曲如英文字母S或中文「乙」字，是大腸最易發生扭轉的位置，常見於70歲以上男性、長期便秘、安養機構住民或具有神經系統疾病等族群，因結構或蠕動異常，發生腸道扭轉的風險更高。

乙狀大腸扭轉初期症狀常與便秘或腸阻塞相似，容易被忽略。王心泰說，老翁平時便秘嚴重，2月前剛因急性心肌梗塞接受心導管手術與置放多支支架，起初以只是便秘「老毛病」，直到腹痛、腹脹愈加明顯才由家屬緊急送醫，術中發現其乙狀大腸異常過長，因扭轉造成腸道阻塞與缺血壞死，若再延誤恐有生命危險。

若致敗血症 死亡率達7成

王心泰進一步說明，典型的乙狀大腸扭轉，在腹部X光上，會呈現倒U型或咖啡豆狀腸氣影像，若未及時處理，腸道血流中斷會導致缺血、壞死、破裂，進而引發腹膜炎或敗血症，死亡率高達7成。

王心泰表示，若無腹膜炎且生命徵象穩定者，通常會以大腸鏡進行腸道復位減壓，搭配禁食、抗生素與點滴治療，不過因復發率極高，仍建議日後接受手術治療，但若出現腸壞死、穿孔或腹膜炎，則必須立刻開腹手術，盡早處置，才能降低敗血症與死亡風險

高危險群 多攝取高纖食物

民眾若出現持續腹痛、腹脹、嘔吐、或超過1週未排便，務必提高警覺，並盡速就醫。

建議高危險族群可多攝取高纖維食物、補充足夠水分、規律運動與固定排便習慣，忌暴飲暴食與吃難消化食物，切勿自行服用止痛藥或瀉藥，以免延誤病情。

