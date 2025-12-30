與藥師做朋友》服用降血壓藥物可以停藥嗎？要吃一輩子嗎？

降血壓藥物不可擅自停藥，萬一因為出門忘記帶在身上，超過服藥時間也不用慌張，並於下次服藥時間恢復正常規律服藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／黃維光

相信剛剛接觸此類藥物的病人，都會提到這個問題。然而，高血壓不是突然發生的症狀，而是一種與飲食、生活、作息、環境、體質，甚至基因遺傳等綜合許多因素，且長期逐漸進展的慢性疾病。當然，也不會吃了一顆藥就馬上治療好。

血壓控制若是不希望僅靠藥物，生活習慣的調整相當重要。

1.減重、留意腰圍，不要讓代謝性症候群找上門。不好控制的血壓往往與體重過重有關，肥胖可能導致睡眠呼吸中止症，使睡眠品質下降，增加高血壓的發生。

2.規則運動：養成運動習慣，每次運動至少30分鐘，可進行如快走、慢跑、騎腳踏車等，運動也有助於壓力釋放。

3.吃的健康：減少飲食中鈉的攝取，並戒菸、戒酒。

絕對不能擅自停藥！若是經過長時間的測量發現自己的血壓都在正常值，那是因為有持續服用降血壓藥物的關係，自行停藥後反而容易出現反彈性高血壓，更不利血管。若是對於長時間服用降血壓藥物擔心造成副作用影響生活，可與醫師討論劑量及服用時間的調整。

雖說降血壓藥物不可擅自停藥，萬一因為出門忘記帶在身上而超過服藥時間也不用慌張，多留意是否有出現不適的狀況，並於下次服藥時間恢復正常規律服藥，並留意血壓的變化。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

