新竹縣北區輔具資源中心增建完成 服務量能大幅提升

新竹縣政府於「新竹縣身心障礙綜合福利服務中心」（簡稱同心樓）增建北區輔具資源中心空間，期提供縣民更完整、便利且多元的輔具資源服務。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣身心障礙人口約為2萬4559人，隨著人口高齡化趨勢與輔具需求日益增加，縣府於「新竹縣身心障礙綜合福利服務中心」（簡稱同心樓）增建北區輔具資源中心空間，並規劃有全國唯一「環境通行能力訓練平台」，期提供縣民更完整、便利且多元的輔具資源服務。

副縣長陳見賢表示，同心樓自2006年啟用以來，持續提供新竹縣身心障礙福利服務，因服務需求成長及空間不足，縣內輔具資源中心於2018年暫時遷至體育場提供服務迄今，此次透過增建工程，將有效改善服務空間，提升整體服務量能與品質。

新竹縣北區輔具資源中心增建工程以「貼近生活、多元舒適」為設計主軸。（新竹縣政府提供）

社會處表示，增建內容包含1樓室內空間約500平方公尺、2樓約70平方公尺，以「貼近生活、多元舒適」為設計主軸。1樓規劃為「多元居家輔具館」，透過臥室、浴室、客廳等居家生活情境實景展示，讓民眾實際體驗不同輔具的使用方式，並在專業人員協助下選擇最合適的輔具。

2樓則設置會議室，作為教育訓練、專業課程及跨領域交流空間，並規劃全國唯一「環境通行能力訓練平台」，模擬坡道、門檻及轉彎等通行情境，協助民眾在安全環境中練習操作電動輪椅及代步車，提升行動信心與生活自主性。

社會處說，未來將持續結合展示、體驗、評估與訓練功能，推動在地長期照護與無障礙生活環境，讓身心障礙者、高齡長者及有需求的縣民，獲得更完善且貼近生活的輔具支持。

