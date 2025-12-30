自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺癌連3年奪冠！ 男性最怕大腸癌、女性乳癌居首

2025/12/30 10:17

肺癌已連續3年高居新發癌症人數首位。（國健署提供）

肺癌已連續3年高居新發癌症人數首位。（國健署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕肺癌已連續3年高居國內新發生癌症人數首位。衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，顯示肺癌、大腸癌及女性乳癌，仍是國人新診斷癌症人數排名前3名。

根據112年癌症登記報告，新發生癌症人數為138,051人，較111年增加7,758人，全癌症年齡標準化發生率為每10萬人口331.3人，較前一年上升8人。112年全癌症發生年齡中位數為65歲，較111年延後1歲，顯示癌症好發年齡持續往高齡族群集中。

男性癌症發生率最高為大腸癌；女性乳癌仍是女性最常見癌症。（國健署提供）

男性癌症發生率最高為大腸癌；女性乳癌仍是女性最常見癌症。（國健署提供）

觀察各主要癌症的發生年齡中位數，除口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲外，其餘多與111年相同。不過，仍有部分癌症好發年齡明顯早於整體癌症中位數65歲，包括口腔癌60歲、子宮體癌及乳癌57歲、甲狀腺癌50歲，顯示部分癌症已有年輕化趨勢，值得警惕。

112年十大癌症新發生人數（男女合計）依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、攝護腺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌及子宮體癌。與111年相比，僅皮膚癌與胃癌名次互換，其餘排序皆維持不變，反映癌症結構仍呈現高度穩定態勢。

進一步區分性別來看，112年男性新發癌症人數為71,244人，年齡標準化發生率為每10萬人口350.8人，較111年增加8.5人。男性癌症發生率順位與前一年相同，依序為大腸癌、肺癌、攝護腺癌、口腔癌、肝癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病及非何杰金氏淋巴瘤。

女性方面，112年新發癌症人數為66,807人，年齡標準化發生率為每10萬人口318.9人，較111年增加7.7人。女性癌症發生率排序中，胃癌與子宮頸癌名次互換，其餘與前一年相同，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、胃癌及子宮頸癌。

國健署長沈靜芬指出，癌症發生人數逐年增加，與人口高齡化、吸菸、飲食西化、缺乏運動等因素密切相關，加上多數癌症在早期幾乎沒有明顯症狀，容易延誤診斷。為降低癌症死亡率，政府目前提供5項公費癌症篩檢，包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌篩檢，盼透過系統化篩檢，提高早期發現比例。

國健署長沈靜芬指出，112年全台新診斷癌症人數達138,051人，定期篩檢是預防癌症最有效策略之一。（記者侯家瑜攝）

國健署長沈靜芬指出，112年全台新診斷癌症人數達138,051人，定期篩檢是預防癌症最有效策略之一。（記者侯家瑜攝）

沈靜芬強調，定期篩檢是預防癌症最有效的策略之一，尤其是高風險族群，更應主動與醫療院所或衛生單位聯繫，確認自身是否符合篩檢資格。透過及早發現、及早介入治療，不僅能提升存活率，也有助降低醫療與家庭負擔，為自己與家人的健康多一層保障。

隨著人口老化、不健康生活型態盛行，癌症發生人數持續攀升，沈靜芬提醒，癌症初期多無明顯症狀，符合資格的民眾應積極參與公費癌症篩檢，把握早期發現、及早治療的關鍵時機。

