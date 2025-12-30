自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

長輩疲倦、虛弱、嗜睡 可能與肌少症有關

2025/12/30 05:30
長輩疲倦、虛弱、嗜睡 可能與肌少症有關

▲攝取足夠的蛋白質對於調節免疫系統、荷爾蒙分泌及增加肌肉量都非常重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱伯恩

長輩疲倦、虛弱、嗜睡 可能與肌少症有關

▲長者在教練的保護與指導下，做深蹲訓練，強化大腿與核心穩定度。（照片提供／邱伯恩）

門診中經常遇到高齡族群缺乏精力，易疲倦、虛弱、嗜睡、缺乏活動力，久而久之甚至食慾下降，進而導致原先控制良好的慢性病惡化，這些症狀往往與肌少症有關。在設計客製化運動處方，並搭配肌力檢測、針灸治療與整合式運動後，患者的肌力恢復，體力也獲得明顯的改善。

長輩疲倦、虛弱、嗜睡 可能與肌少症有關

▲按壓三陰交穴、足三里穴、曲泉穴等穴位，可促進下肢局部血液循環。（照片提供／邱伯恩）

客製化運動處方 改善體力

隨著超高齡社會到來，「肌少症」近年來越來越常被提及。肌少症是指隨著年齡增長而喪失肌肉質量和功能所造成的症狀。根據統計，肌少症在60至70歲人群影響大約5-13%，而80歲以上的族群更高達50%。然而這個疾病並不只有在中高齡族群才會出現，從30歲開始，每10年肌肉量即逐漸減少約3-5%，並隨著年齡增長呈線性下降。

肌肉就像是身體的電池，肌肉越多，精力就越充沛；如果肌肉不足，容易經常感到疲倦乏力；當肌肉缺乏時，更可能造成跌倒與增加骨折的風險。

肌力缺乏 跌倒骨折風險增

預防肌少症的發生，遠勝於治療已發生的症狀。建議盡早開始透過漸進式的阻力訓練和功能性營養介入。從患者的具體情況制定個人化飲食方案，攝取足夠的蛋白質對於調節免疫系統、荷爾蒙分泌及增加肌肉量都非常重要。

傳統醫學對於減緩與年齡相關的肌少症，是鼓勵中老年族群透過如太極拳、八段錦等運動練習來增加肌耐力、平衡與柔軟度。針灸療法對於肌少症的患者也非常有幫助，規律平率的針刺治療可以延緩肌肉萎縮的進程，居家可以透過按壓下肢穴位來達成促進局部血液循環的功效，如三陰交穴、足三里穴、曲泉穴等。

傳統醫學認為脾主肌肉，脾胃系統透過消化吸收食物中的營養，以滋養全身，並轉換成全身肌肉。傳統方劑如八珍湯等，對於高齡族群的營養吸收很有幫助。

強壯的肌肉能幫長者完成生活中的許多動作，肌少症是可以透過改變飲食習慣、規律運動和早期篩檢來預防或延緩其發展，無論年紀多大，肌力訓練都能對身體帶來好處。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

