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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》戒醣餓死癌細胞？ 營養師「闢謠」：抗癌反該戒它

2024/10/10 18:00

營養師指出，飯、麵等澱粉中的醣類，可提供身體足夠熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，飯、麵等澱粉中的醣類，可提供身體足夠熱量；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症連續41年居國人10大死因之首，近日傳出「癌細胞愛吃糖／醣，所以要戒糖／醣，才能餓死癌細胞」使得有人連飯、麵都不吃了！戒掉醣類真的有助於抗癌？營養師李婉萍解答，確實會不建議吃點心、飲料等含糖食物，使免疫力下降，但飯、麵等澱粉中的醣類，可提供身體足夠熱量，因此是可以吃的。

「米」字旁的糖、「酉」字旁的醣差很多！李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文強調，營養師一般是不建議攝取「米」字旁的「糖」，如點心、零食、蛋糕、飲料等，都是含糖量高的食物，攝取過多確實會使免疫力下降。不過「酉」字旁的醣類可提供身體足夠熱量，因此是可以吃主食類的飯、麵；雖有研究指出，戒除所有澱粉醣類後，似乎對殺死癌細胞有幫助，但現有資訊多是以「癌症末期」行為影響來作探討，並非絕對明確。

罹癌後飲食應攝取足夠熱量、營養素

李婉萍指出，營養師領域中的「癌症營養」，係指癌症治療的飲食原則，在癌症療程中，如化療不僅殺死癌細胞，連健康細胞也會無差別一併被消滅，因此如何讓患者保持體力抗癌是首要關鍵，此時飲食需著重於熱量、營養素攝取是否足夠！

李婉萍分享，曾遇過1名癌友，擔心影響病情，誠惶誠恐地戒斷食物，卻在喝下妹妹泡的蜂蜜水後，發現眼前一亮、精神變好，原因就是先前營養不良，此時的蜂蜜水反而補充熱量、提升活力。

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