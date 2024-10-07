自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》菇類料理要洗嗎？ 農糧署：「這類」免洗

2024/10/07 06:31

農糧署表示，採用無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種的生鮮菇類，不需特別清洗；圖為情境照。（資料照）

農糧署表示，採用無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種的生鮮菇類，不需特別清洗；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕買了包裝完整的菇類，拆開包裝後用手撕開，下鍋前閃過疑惑「要洗嗎？」洗了怕味道不好，不洗又怕不乾淨；對此，農糧署說明，目前台灣栽培的食用生鮮菇類，多採無菌生長的太空包或瓶栽，其實不需特別清洗就可料理，但若是在半開放式環境中種植的菇類（如：香菇、木耳等），則建議在料理前快速簡單沖洗。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，像是金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇等，多採無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種，且生長過程不需使用化學藥劑只要清除木屑、切除根部，不需要特別清洗，便可直接加熱料理。

農糧署說，但像是香菇、木耳等，在半開放式環境中種植的菇類，建議在料理前，用「清水快速簡單沖洗」沖去表面灰塵，同時應以「避免浸泡」為原則，於沖洗後儘速料理，以維持菇類最佳風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中