健康網》菇類料理要洗嗎？ 農糧署：「這類」免洗

農糧署表示，採用無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種的生鮮菇類，不需特別清洗；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕買了包裝完整的菇類，拆開包裝後用手撕開，下鍋前閃過疑惑「要洗嗎？」洗了怕味道不好，不洗又怕不乾淨；對此，農糧署說明，目前台灣栽培的食用生鮮菇類，多採無菌生長的太空包或瓶栽，其實不需特別清洗就可料理，但若是在半開放式環境中種植的菇類（如：香菇、木耳等），則建議在料理前快速簡單沖洗。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，像是金針菇、杏鮑菇、鴻喜菇等，多採無菌生長的太空包或瓶栽方式栽種，且生長過程不需使用化學藥劑只要清除木屑、切除根部，不需要特別清洗，便可直接加熱料理。

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農糧署說，但像是香菇、木耳等，在半開放式環境中種植的菇類，建議在料理前，用「清水快速簡單沖洗」沖去表面灰塵，同時應以「避免浸泡」為原則，於沖洗後儘速料理，以維持菇類最佳風味。

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