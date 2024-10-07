自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肛門塞13公分罐裝飲料5天 手術器械難施力 打開拉環成功取出

2024/10/07 13:41

經X光檢查，患者在肛門塞了1瓶罐裝飲料。（中醫大新竹附醫供）

經X光檢查，患者在肛門塞了1瓶罐裝飲料。（中醫大新竹附醫供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名約50歲男性因肚子痛，3天無法正常排便掛急診，經過X光檢查，患者在肛門塞了1瓶長約13公分、直徑約5公分的罐裝飲料；大腸直腸外科醫師徒手取出沒有成功，最後以全身麻醉微創手術，歷經2個多小時打開罐裝飲料拉環，才終於把已塞了5天的罐裝飲料取出，病患隔天就出院。

中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸外科主任邵彥誠醫師表示，全身麻醉後，病患的括約肌才會放鬆，以微創經肛門器械處理，一開始嘗試以器械取出，不過，因為罐子邊緣是光滑，手術器械沒有著力點，一度取不出來。微創手術內視鏡可以很清楚看到易開罐罐子沒有打開，而且拉環朝肛門方向，當時在手術檯上協助的醫院副院長沈名吟靈機一動，建議把易拉罐的拉環打開，出現洞口後，器械就有施力點，有了施力點，成功將易拉罐取出。

邵彥誠強調，這名病患很幸運，隔了5天才來到急診，幸好生命跡象穩定，抽血數值也都正常，沒有造成腸子壞死或腸子阻塞。手術成功從肛門取出異物，身上沒有傷口。如果取出失敗，勢必要從腹部開腸剖肚把罐子取出，受到的傷害會比較大，術後恢復時間也比較長。

邵彥誠說，肛門異物無法取出屬於急症，民眾基於好奇從事刺激行為，可能會引發嚴重後遺症，異物可能會造成腸子壞死或是破裂，引發腹內嚴重感染，術後可能還需裝人工肛門。從業10年來，他遇過奇奇怪怪異物塞肛門事件，例如酒瓶、假陽具、電池、肌樂等，呼籲千萬不要從事危險行為。

大腸直腸外科醫師邵彥誠以全身麻醉微創手術，從病患肛門成功取出1瓶長約13公分、直徑約5公分的罐裝飲料。（記者廖雪茹攝）

大腸直腸外科醫師邵彥誠以全身麻醉微創手術，從病患肛門成功取出1瓶長約13公分、直徑約5公分的罐裝飲料。（記者廖雪茹攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中