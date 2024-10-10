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愛喝咖啡嗎？最新研究：咖啡因可能促進血管再生

2024/10/10 17:37

愛喝咖啡嗎？最新研究：咖啡因可能促進血管再生

咖啡因或有助血管再生，改善心血管健康。（圖擷取自Unsplash）

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利科學家最新研究顯示，咖啡因可能有助於血管內皮細胞（endothelial cells）再生，進而改善心血管健康！

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項研究成果，10月9日發表於《風濕病學》（Rheumatology）期刊，為心血管疾病的預防和治療，提供了新的方向。 研究對象為患有紅斑性狼瘡（lupus）的患者，顯示咖啡因對因發炎疾病而增加心血管疾病風險的患者，可能具有益處。

心血管疾病是指血管受損，可能導致心臟病發作和中風等嚴重後果，是全球主要死因之一。而紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎（rheumatoid arthritis）等發炎性風濕疾病患者，其心血管疾病風險更高，這與疾病本身和部分治療方式（尤其使用可體松衍生物）有關。

過去，醫生通常建議患者透過避免危險因子，例如控制發炎反應、減少可體松用量、戒菸、降低膽固醇和控制高血壓等方式，來降低心血管疾病風險。

然而，這項由義大利羅馬智慧大學（Sapienza University of Rome）研究團隊進行的研究顯示，適度攝取咖啡因，或許能改善血管健康。研究結果顯示，咖啡因能促進血管內皮祖細胞（endothelial progenitor cells）的存活，而這些細胞參與血管內膜的再生和血管生長。

咖啡因除了刺激中樞神經系統外，也具有抗發炎作用，因為它可以與免疫細胞表面受體結合。先前已有許多研究探討咖啡因對心血管健康的影響，但結果卻莫衷一是。

研究團隊招募31位沒有傳統心血管疾病危險因子的紅斑性狼瘡患者，透過為期7天的飲食問卷調查，收集飲食資訊，並在一週後採集血液樣本，檢測血管健康狀況。結果發現，攝取咖啡因的患者，其血管內皮細胞功能更佳。

研究主要作者賽卡雷利（Fulvia Ceccarelli）表示：「這項研究試圖提供患者有關飲食在控制疾病中可能發揮作用的資訊。未來，我們需要透過縱向研究，來評估咖啡攝取量對疾病病程的實際影響。」

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