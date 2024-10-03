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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》台灣水果過甜不能吃？ 醫師闢謠！

2024/10/03 09:40

許哲綸指出，水果含抗氧化物與纖維能幫助減少疾病發生，延緩老化，因此多吃水果有許多益處；圖為示意圖。（圖取自freepik）

許哲綸指出，水果含抗氧化物與纖維能幫助減少疾病發生，延緩老化，因此多吃水果有許多益處；圖為示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣水果過甜不能吃？對此，林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」澄清，這樣的說法並不正確，水果與現代的加工甜品相比，糖分含量並不算高，並且抗氧化物與纖維能幫助減少疾病發生，延緩老化，多吃水果有許多益處。

許哲綸分享了他最近前往夏威夷度假的經驗，並提到水果的甜度並非台灣獨有問題。他表示，國內外多項研究顯示，每天攝取足量的水果（約兩顆拳頭大小），反而有助於預防糖尿病。

許哲綸解釋，水果雖然吃起來甜，但與現代的加工甜品相比，糖分含量並不算高。同時，水果中的抗氧化物與纖維能幫助減少疾病發生，延緩老化。另外，有研究發現，水果攝取不足的人反而更容易想吃甜點，因此多吃水果對於愛吃甜食的人來說，是健康減重的重要一環。不必因為擔心甜度而避開水果。

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