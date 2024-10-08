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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝反覆燒開的水會致癌？ 煮水多1動作更安心

2024/10/08 21:48

營養師說明，自來水中含有三鹵甲烷的前驅物，實驗認為，加熱超過5次，才可能產生三鹵甲烷致癌物，不用過度擔心；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師說明，自來水中含有三鹵甲烷的前驅物，實驗認為，加熱超過5次，才可能產生三鹵甲烷致癌物，不用過度擔心；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人習慣將自來水煮沸後飲用，但近日卻傳出「煮沸的水持續再沸騰會產生致癌物？」對此，營養師張語希闢謠，有可能，但是非常非常困難！自來水中含有三鹵甲烷的前驅物，實驗認為，加熱超過5次，才可能產生三鹵甲烷致癌物，建議煮沸後將水壺蓋子打開，讓三鹵甲烷揮發在空氣中，就不用太擔心了！

張語希在粉絲專頁「營養師 張語希」發影片說明，自來水中含有三鹵甲烷的前驅物，實驗認為，自來水加熱超過5次以上，才可能產生三鹵甲烷致癌物。但其實避免方式很簡單！千萬別因此不喝水，不喝水會營養不良，還會變胖。

該如何避免飲用到含三鹵甲烷的水呢？張語希建議，水煮沸後，將水壺蓋子打開，讓三鹵甲烷揮發在空氣中，就不用太擔心。這也是為什麼阿嬤煮開水都要開蓋子，不是為了放涼！

台北自來水事務處也強調，原水若遭有機物污染，再經加氯消毒後，會生成副產物──三鹵甲烷。近年來有些研究指出，三鹵甲烷會致癌，本處對此問題早已相當重視，並持續對相關指標性副產物進行監測，歷年來檢驗結果顯示，各淨水場清水及供水區自來水三鹵甲烷含量大都小於10ppb左右，遠低於美日等國及我國飲用水水質標準限值的80ppb，民眾不必驚慌，可安心飲用。

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