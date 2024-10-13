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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

國光流感疫苗變色 基層醫憂影響打氣

2024/10/13 15:42

林應然呼籲，符合公費流感疫苗接種資格的民眾趕快打疫苗。（資料照）

林應然呼籲，符合公費流感疫苗接種資格的民眾趕快打疫苗。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕今年流感疫苗開打首日就遇上山陀兒颱風，嚴重打擊疫苗接種情況，昨日又爆出國光疫苗變色事件。中華民國基層醫療協會理事長林應然擔憂，今年流感疫苗打氣本來就不好，這次疫苗變色事件勢必打擊民眾對國產疫苗的信心，但近期已有A型流感逐漸流行，天氣轉涼後將更加嚴重，呼籲民眾儘速接種疫苗。

基隆七堵區衛生所日前發現1劑批號FSZA2408的國光流感疫苗外觀變色，雖目前確認同批號其他疫苗並未出現異常，但衛福部疾管署仍預防性暫停使用10.8萬劑庫存，預計明天召開專家會議調查原因。

衛福部疾管署副署長羅一鈞說明，明天的會議將邀請專家與會，並由疾管署、基隆市衛生局、食藥署、國光公司報告，其中食藥署與國光公司將針對疫苗變色原因的初步推測進行說明，且國光公司會進一步解釋後續問題釐清時程與疫苗替換方案規劃。

羅一鈞指出，會中也會討論暫停使用的10.8萬劑疫苗是否預防性回收，以避免佔用衛生局倉庫，並由專家評估後續處理方式，至於其他批號是否也要重新檢視安全性，需參考食藥署與國光公司的判斷，若是系統性問題，可能會安排整體性的檢視，但目前還不用還不用過度擴大解讀。

基隆市七堵區衛生所昨日發現一劑國光流感疫苗外觀變色。（疾管署提供）

基隆市七堵區衛生所昨日發現一劑國光流感疫苗外觀變色。（疾管署提供）

然而，林應然擔憂，今年疫情相對平緩，沒有太多流感重症或死亡個案出現，民眾可能覺得疫情不嚴重，或是擔心接種疫苗後的副作用，打氣本來就不是很好，加上民眾在接種流感疫苗時仍偏好進口疫苗，這次國光疫苗變色事件勢必會再一次打擊民眾對國產疫苗的信心。

林應然強調，近期有1位老師前來就醫、確診A型流感，看診時告訴他，其實自己班上先前早有一半的學生確診A流，雖目前尚未有較嚴重的流感個案出現，但A型流感顯然已經悄悄流行，呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾還是要趕快打疫苗，不要等疫情流行起來才來搶打。

對於國光疫苗變色事件可能影響打氣一事，羅一鈞強調，疫苗接種安全是第一考量，疾管署不會因為擔心影響打氣而延遲公佈、不讓民眾了解情況，一定快速、公開、透明的說明資訊，雖短期可能使民眾接種意願下滑，但開誠布公才能讓民眾對國家疫苗接種政策有信心。

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