健康網》不碰酒和海鮮尿酸仍高？ 研究點「1飲品」藏元凶

研究指出，碳酸飲料中的果糖，促使尿酸產生，抑制腎臟排泄功能，導致尿酸持續升高；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不喝酒、不吃海產、內臟，尿酸仍高？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究指出，含有果糖的碳酸飲料，是造成尿酸濃度居高不下的元凶之一。果糖會促使尿酸產生，抑制腎臟排泄功能，使尿酸持續升高。不只如此，過度攝取果糖，還會增加代謝症候群風險，損害腎功能，讓尿酸更加難以控制，因此控制尿酸，不僅要限制嘌呤攝入，更應避免過量攝取含果糖食品，搭配健康生活習慣，有效管理尿酸。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，尿酸高，不見得就是痛風！尿酸高，也不是只會誘發痛風，還會對腎臟等器官造成影響，所以可不能輕忽報告上的「紅字」！

請繼續往下閱讀...

研究：每天1杯碳酸飲 高尿酸血症風險增45%

研究顯示，即使不吃海產、不喝酒，尿酸依然可能居高不下，可能是含糖的碳酸飲料引起的。相比於每月消費少於1杯含糖碳酸飲料，每週飲用5-6杯含糖碳酸飲料，高尿酸血症風險增加29%（可達68%）；每天飲用1杯含糖碳酸飲料，高尿酸血症風險增45%（可達至200%）；每天飲用2杯以上，高尿酸血症風險增加85%（可達至300%以上）。

另1篇研究報告，更針對不同性別指出，每週飲用1-3杯含糖碳酸飲料的男性，高尿酸血症風險增18%；每週飲用≥4杯的男、女性，高尿酸血症風險分別增49%、70%。尤其經常喝含糖的碳酸飲料，每年每10萬的女性中，就會有36-68例是尿酸過高。

醫師建議，選擇雞蛋、鴨蛋，避開皮蛋、鹹蛋，以免造成腎臟負擔。（圖取自photoAC）

果糖分解尿酸升高、代謝症候群風險增

果糖是痛風的「隱形殺手」！黃軒說明，雖然許多碳酸飲料、果汁和含功能飲料中，都標示嘌呤含量低，但這些飲料，果糖含量都很高，在體內分解，也會一直產生尿酸，並抑制腎臟對尿酸的排泄，導致尿酸濃度一直居高不下。

黃軒進一步指出，一直過量攝入果糖，還可能增加代謝症候群風險，導致高血糖、高血脂和高血壓，這些問題與腎功能密切相關，加重腎臟負擔，藉此整理含豐富果糖的食物，並提供建議食品，供民眾參考：

●水果：建議食用櫻桃、草莓、菠蘿、桃子等天然水果，別吃額外加糖的水果上。

●蛋：建議吃雞蛋、鴨蛋，不建議常吃皮蛋、鹹蛋。

●豆：建議食用新鮮豆漿、豆腐，不建議多吃油炸豆腐。

●乳製品：可以選擇脫脂乳品、低糖優酪乳，但不建議選擇含有奶油或黄油的乳製品。

●糓類：可食用糙米、全麥、紅薯等穀類食物，不要吃太多黄油麵包、糕點等高能量的加工食品。

●肉品：選擇瘦肉、去皮肉類，避開肥肉、加工肉製品。

●蔬菜：優先選擇新鮮蔬菜，不建議常吃醃製蔬菜。

●油品：食用油選擇橄欖油、核桃油，避開動物油。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法