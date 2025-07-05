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健康網》網傳蔬果致癌引恐慌 營養師：有機挑選、正確清洗才是關鍵

2025/07/05 18:10

營養師表示，建議用流動水清洗蔬果，表面粗糙可使用軟毛刷，且不應使用清潔劑清洗。（圖取自freepik）

營養師表示，建議用流動水清洗蔬果，表面粗糙可使用軟毛刷，且不應使用清潔劑清洗。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日一篇關於蔬果安全的網路文章在癌症病友圈中廣為流傳，引發不少人對蔬果產生恐慌，甚至擔心蔬果是否還能繼續食用。對此，營養師陳冠蓉提醒，不要因為一篇文章就對蔬果心生恐懼。挑選時優先選購當季、有機認證的蔬果、多攝取芽苗類蔬菜；用流動水清洗蔬果，表面粗糙可使用軟毛刷，且不建議使用清潔劑清洗。

陳冠蓉於臉書「蓉媽咪營養師健康寶典」發文指出，蔬果攝取對身體有多方面好處，包含：

●抗老、抗發炎

●調整腸道機能

●抗癌、防癌

●健康減重

陳冠蓉提供以下3點聰明挑選蔬果的建議：

1.優先選購當季、在地農產品：不僅較少依賴化學農藥或肥料，風味與營養也更佳。

2.選擇有機或產銷履歷認證蔬果：來源清楚、風險較低。

3.多攝取芽苗類蔬菜：如三日苗、紫高麗菜苗等，氣味特殊蟲害少，農藥使用也相對少，營養密度高，富含抗發炎植化素如「蘿蔔硫素」。

營養師表示，蔬果攝取對身體有多方面好處，包含：抗老、抗發炎、調整腸道機能、抗癌、防癌、健康減重。（圖取自freepik）

營養師表示，蔬果攝取對身體有多方面好處，包含：抗老、抗發炎、調整腸道機能、抗癌、防癌、健康減重。（圖取自freepik）

陳冠蓉分享，正確的蔬果清洗方式，依照美國 FDA與台灣食藥署建議：

●流動清水沖洗是最基本也最有效的方法。

●不建議使用洗碗精或消毒水，避免吃進不必要的化學殘留。

●表面粗糙的蔬果，可輔以軟毛蔬果刷進行清潔。

陳冠蓉強調：「聰明挑選、清洗得當，蔬果仍然是我們餐桌上不可或缺的營養來源。」呼籲民眾不要因網路傳言而恐慌，反而忽略蔬果對健康的正面幫助，建議「餐餐都要吃蔬果」，從日常中打造健康體質。

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