AI中風預防篩檢 早期發現即時治療

國際扶輪社頒發感謝狀，給澎湖縣長陳光復、祕書長蔡淇賢。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高居國人死亡原因第2位的中風因子，現在可以早期發現，並能即時治療。澎湖縣政府攜手國際扶輪3470地區及馬公扶輪社，今（12）在澎湖縣政府辦理「AI中風預防篩檢」服務，利用可攜式心電圖檢測及AI科技，協助找出高風險中風族群。

澎湖縣長陳光復表示，根據世界衛生組織WHO統計，全世界平均每6人中有1人因中風而往生，在台灣是每4人中就有1人會罹患中風，且發生率逐年增加。一旦中風，對家庭來說都會形成很大的影響。因此，如果能早期進行中風預防篩檢，找出高風險族群，及早給予適當健康管理及治療，可大幅減少中風的發生率。

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馬公扶輪社長，醫師江明儒表示，篩檢活動自8月8日啟動，至今已為超過1000位民眾提供檢查服務，希望能夠走遍澎湖五鄉一市，達到2000至3000人的篩檢目標。隨著AI興起，中風發現較早期容易，透過AI心電圖檢查及判讀，能有效發現心律不整之後的心房顫動，而心房顫動導致的中風比一般中風更為嚴重。

「AI中風預防篩檢」是利用可攜式心電圖檢測，檢查完成後立即由AI雲端判讀是否有心房顫動，並即刻提供檢測報告。心房顫動的病人中風機率比一般人高5倍，若合併有糖尿病或高血壓，發生率更高。所以早期發現，與醫師討論給予預防藥物治療，可大幅降低中風風險。今日篩檢活動吸引了140位民眾參加，縣長陳光復與秘書長蔡淇賢也參與篩檢。

國際扶輪社AI中風篩檢列車，開抵澎湖縣政府。（澎湖縣政府提供）

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