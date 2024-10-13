夜間腿部不適睡不好? 先檢查靜脈健康

▲雙腳皮膚有顯著的靜脈曲張，尤其是在腳踝和小腿部位，皮膚表面有藍紫色的血管（左圖）；腳踝周圍有色素沉著和一些暗色的斑點，可能與靜脈功能不全有關（右圖）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

靜脈曲張是常見的靜脈疾病，特別是在腿部，會導致血液無法順利回流至心臟，進而引發靜脈擴張和腫脹。許多人知道靜脈曲張會導致腿部的沉重感、疼痛和腫脹，但較少人了解它與一種叫做不寧腿症候群的疾病也有關聯。

靜脈曲張與不寧腿症候群關聯大

不寧腿症候群是一種神經系統疾病，會讓人感到一種難以形容的、不舒服的感覺，通常發生在靜止不動的時候，特別是晚上。

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這種感覺會讓人不自覺地想要移動腿部，進而影響睡眠品質，甚至讓人無法入睡。對於許多患者來說，這種夜間的困擾嚴重影響了生活品質。

越來越多的研究顯示，靜脈曲張（尤其是靜脈逆流）與不寧腿症候群可能有密切的關聯。有些患者在接受靜脈曲張的手術治療後，不僅腿部的腫脹和疼痛得到緩解，不寧腿症狀也有明顯的改善。這意味著，靜脈曲張可能是導致某些患者不寧腿症候群的重要原因。

在某些研究中，醫師發現，經過靜脈曲張手術治療的患者中，有相當一部分人報告夜間不適的情況明顯好轉。靜脈凝膠閉合手術是一種常見的治療方法，通過封閉不正常的靜脈，使血液能夠通往健康的靜脈回流，改善血液循環。這不僅有助於減輕靜脈曲張引起的症狀，還可能減少因血液循環不良而導致的腿部不安感。

目前醫學界對靜脈曲張如何引發不寧腿症狀的具體原因還沒有完全了解，但有一種推測認為，靜脈逆流會導致腿部靜脈的壓力增加，進而引發局部的發炎和腫脹，這些因素可能會刺激神經，導致夜間腿部的不適感。

靜脈逆流 可選靜脈凝膠閉合手術

如果經常受到夜間腿部不適或不寧腿症狀的困擾，並且同時患有靜脈曲張，那麼檢查靜脈健康情況是非常有必要的。如果確診為靜脈逆流，靜脈凝膠閉合手術可能是有效的治療方式。除了改善靜脈曲張引起的症狀外，它也有潛力改善夜間的腿部不安感，提升睡眠品質。

（作者為義大癌治療醫院心臟血管外科醫師）

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