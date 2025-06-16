健康網》缺「它」嚴重恐心衰！ 營養師列5大食物 鰻魚上榜

營養師分享，攝取糙米、黃豆、腰內肉、鰻魚、豬肝等5食物可以補充維生素B1；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腳水腫不只是吃太鹹、太累所致，很有可能是體內缺乏維生素B1的反映！營養師李婉萍在臉書專頁發影片分享，缺乏維生素B1除了腳水腫，還會有全身疲憊、四肢無力等症狀，嚴重甚至可能罹患腳氣病，甚至心臟衰竭，透過攝取糙米、黃豆、腰內肉、鰻魚、豬肝等5食物可以改善。

李婉萍指出，喜歡攝取精製糖食物的人，就容易缺乏維生素B1。比如早餐喜歡吃紅豆麵包、菠蘿麵包，中午喜歡吃陽春麵，晚上又喜歡吃滷肉飯加啤酒等，這些食物都不含維生素B1，但都需要它來協助代謝。

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衛福部補充，維生素B1是人體執行碳水化合物、脂質、胺基酸等能源營養素代謝過程中必需的輔因子，缺乏時，症狀為下肢水腫、麻木、神經炎、心臟擴大、消化系統障礙等。若想補充維生素B1，可以攝取全穀類（胚芽米、糙米、全麥）、瘦豬肉、肝臟、豆類、核果類及酵母粉。

衛福部提醒，為避免國人缺乏維生素B1，每日應均衡攝食各類食物，如全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類和油脂與堅果種子類。三餐以五穀為主食，並養成天天5蔬果的飲食習慣，即可免於缺乏帶來的健康危害。

衛福部指出，想避免缺乏維生素B1，三餐最好以五穀為主食，並養成天天5蔬果的習慣；示意圖。（圖取自freepik）

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