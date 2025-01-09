健康網》1表看懂4種關節炎差異！ 醫：「它」好發女性

醫師指出，類風濕性關節炎好發於30-50歲間的女性；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否常常感覺關節疼痛、僵硬，卻不知道是哪一種病症？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓分享常見的4種關節炎，退化性關節炎，好發於50歲以上的長者；類風濕性關節炎，好發30-50歲女性；痛風性關節炎，好發於中年男性；僵直性脊椎炎，好發於青年男性，並一一說明它們發病年齡、常見症狀、發病原因、治療方法。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」及網頁發文分享，每種關節炎的病因和症狀都不相同，治療方式也有差異。他列舉4種常見的關節炎，幫助民眾辨別病症，掌握正確應對方式。

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醫師列出4種關節炎差異。（圖取自陳鈺泓網頁）

退化性關節炎 好發於中老年人

退化性關節炎是一種常見的關節疾病，主要是因為年齡增長或長期使用導致關節軟骨逐漸磨損。這種病最常見於中老年人，但年輕人也可能因為運動傷害或其他原因而提早發病。雖然無法完全治癒，但可以透過藥物、運動和生活方式的調整來減緩症狀，提高生活品質。

●發病年齡：通常50歲以上。

●常見症狀：退化性關節炎的主要症狀包括關節疼痛、僵硬和腫脹，患者可能會感到關節活動受限，尤其是在早上或久坐後起身時特別明顯，有些人還會聽到關節摩擦的聲音。

●發病原因：自然老化，關節軟骨隨著年齡增長而逐漸磨損；過重、關節受傷、長期從事重體力勞動等因素也可能加速關節退化；遺傳也扮演一定角色。

●治療方法：治療主要目標是緩解疼痛和維持關節功能，常見方法包括藥物治療、物理治療和適度運動，在某些嚴重案例中，可能需要進行手術治療；預防方面，保持健康體重、避免關節過度使用和維持良好姿勢都很重要。

退化性關節炎的患者可能會感覺到關節活動受限，尤其在早上或久坐起身時特別明顯；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

類風濕性關節炎 好發30-50歲女性

類風濕性關節炎是一種全身性的慢性發炎疾病，主要影響關節。這種病的特點是免疫系統出錯，攻擊自己的關節組織，導致發炎、腫脹和疼痛。長期下來，可能會造成關節變形和功能喪失。

●發病年齡：多見於30-50歲間，特別是女性。

●常見症狀：類風濕性關節炎的典型症狀包括關節疼痛、僵硬和腫脹，特別是在早晨或休息後更明顯，患者可能會感到疲勞、發燒，甚至食慾不振。此外，症狀通常是「對稱出現」的，比如兩隻手或兩隻腳同時受影響。

●發病病因：確切的病因仍不明確，但科學家認為遺傳和環境因素都扮演重要角色。女性、吸菸者有較高機率罹患此病，另外，壓力、某些感染或荷爾蒙變化也可能會觸發疾病發作。

●治療方法：治療的目標是減輕症狀、預防關節損傷和改善生活品質，常見的治療方法包括使用抗風濕藥物、免疫抑制劑和生物製劑；物理治療和職能治療也很重要，可以幫助維持關節功能。然而，在某些情況下，可能需要手術來修復嚴重損壞的關節。

痛風性關節炎 好發於中年男性

痛風性關節炎是一種代謝疾病，主要是因為體內尿酸濃度過高，導致尿酸鹽結晶沉積在關節內，引發急性發炎反應，這種病最常見的症狀是關節突然劇烈疼痛、紅腫、發熱，通常好發於「腳趾關節」。雖然任何年齡都可能發病，但中年男性是主要的高風險群。

●發病年齡：男性多見於40歲以上，女性多見於更年期後。

●常見症狀：痛風最常見的症狀是關節突然劇烈疼痛，通常在半夜或清晨發作，受影響的關節會變得紅腫、發熱，甚至碰都碰不得，最常見的部位是大拇指的跖趾關節，但也可能影響到腳踝、膝蓋等其他關節。

●發病原因：痛風主要是因為體內產生過多尿酸或是腎臟排泄尿酸的能力下降所致。某些食物（如內臟、海鮮）、酒精、肥胖、某些藥物都可能增加痛風風險；遺傳因素也扮演重要角色，有些人天生就比較容易累積尿酸。

醫師分享，痛風性關節炎發病原因主要是體內產生過多尿酸，另外，某些食物也會增加痛風風險，如內臟、海鮮、酒精等；示意圖。（圖取自freepik）

●治療方法：急性發作時，醫生會開立抗發炎藥物來緩解疼痛，長期治療則著重於降低體內尿酸濃度；預防方面，建議限制高普林食物攝取、減少飲酒、維持健康體重、多喝水，定期檢查尿酸濃度也很重要，可以及早發現問題並進行調整。

僵直性脊椎炎 好發於青年男性

僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，會導致脊椎和周圍關節慢性發炎，這種病最常見的症狀是下背痛和僵硬感，尤其在早上或久坐後更明顯。隨著病情發展，患者的脊椎可能會逐漸融合，導致活動受限。它通常在青少年後期或成年早期開始發病，男性比女性更容易罹患。雖然無法完全治癒，但及早診斷和適當治療可以有效控制症狀，提高生活品質。

●發病年齡：多見於20-40歲間。

●常見症狀：僵直性脊椎炎的典型症狀包括持續性的下背痛和晨間僵硬，這種疼痛通常會因活動而改善，休息反而加劇。有些患者也會感到疲勞、食慾不振，甚至出現眼睛發炎或呼吸困難等症狀。長期下來，脊椎可能會變形，導致駝背。

●發病原因：雖然確切原因仍不明，但研究顯示遺傳因素扮演重要角色，特別是帶有HLA-B27基因的人風險較高，環境因素如感染、壓力也可能觸發疾病。這種病通常在15到40歲之間開始發病，男性患者比女性多。

●治療方法：治療的主要目標是減輕疼痛、維持脊椎靈活度和預防併發症。常見的治療方式包括使用非類固醇抗發炎藥物、生物製劑等藥物治療；物理治療和規律運動也很重要，可以幫助維持關節靈活度和改善姿勢。然而，在某些嚴重案例中，可能需要手術介入。

陳鈺泓表示，不同類型的關節炎有不同的發病原因和治療需求，提早認識、預防很重要。如果有發現任何關節問題，最好立即尋求專業的醫療建議，別讓病情影響生活品質。

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