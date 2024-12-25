健康網》足底筋膜炎好發冬季 醫授3招來舒緩

醫師提到，用約40°C溫水泡腳10到15分鐘，能促進血液循環並放鬆筋膜；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天低溫使血液循環減慢，筋膜和肌肉變得僵硬，拉伸的彈性減弱，最容易引發「足底筋膜炎」，讓人下床踩地就痛到授不了。板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文分享3招方法舒緩，包含避免腳底受寒、伸展腿腳、選擇合適鞋子。

●避免腳底受寒：低溫會使血液循環減慢，筋膜和肌肉變得僵硬，拉伸的彈性減弱，容易引發疼痛。所以要保持腳底溫暖，幫助減輕不適。像是可以穿上加厚的保暖襪子，或是穿拖鞋，鋪地毯，總之就是要避免直接接觸冷地板。然後用溫水，約40°C泡腳10到15分鐘，也能促進血液循環並放鬆筋膜。

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●記得伸展腿腳：冬天人們傾向於待在室內，運動量減少，導致足部肌肉無法得到適度鍛煉，筋膜壓力增加。拉伸運動不管在哪個季節，都是緩解足底筋膜炎的關鍵。

例如「毛巾拉伸法」，就是坐在椅子上，用毛巾勾住腳趾，輕輕往身體方向拉，保持15秒，重複3次，有助於放鬆足底筋膜和小腿肌肉；在坐著的時候，可以將腳放在一個小球（如按摩球或高爾夫球）上，輕輕滾動按摩足底，能有效舒緩疼痛和壓力；也可以面對牆壁站立，一腳向後伸直，另一腳向前彎曲，腳跟著地，感受小腿後側的拉伸，保持15秒，左右腳交換。

●穿鞋要選舒服的：冬天為了保暖，許多人選擇厚重或不夠支撐足弓的鞋子，長時間穿著可能對足底筋膜造成壓力，誘發或加重疼痛。所以即使是保暖需要，也要選擇有良好足弓支撐，和足跟緩震設計的鞋子，避免平底鞋或鞋底過硬的鞋子。

室內可以穿帶足弓支撐的拖鞋，減少足底壓力，也可以考慮足弓支撐鞋墊幫助分散壓力，減輕筋膜的負擔，或是柔軟的足跟墊也不錯，可以提供緩衝，減少足跟的疼痛感。

醫師表示，即使是保暖需要，也要選擇有良好足弓支撐，和足跟緩震設計的鞋子，應避免平底鞋或鞋底過硬的鞋子；圖為情境照。（圖取自freepik）

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