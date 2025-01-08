健康網》免疫疾病怎麼判斷「確診」？ 醫：像辦案請找專業

醫師指出，免疫疾病通常不能單看數字、數量、濃度就「確診」，免疫系統疾病要確診，得法官辦案一樣，需要免疫風濕科醫師謹慎推敲；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕後疫情時代人人都知道「確診」，新冠肺炎病毒可能過檢驗確定有沒有中獎，腫瘤癌症的患者多半是找得到身上的腫瘤，經病理醫師確認腫瘤組織中有癌細胞，就算「確診」癌症。不過台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵提醒，免疫疾病通常不能單看數字、數量、濃度就「確診」，免疫系統疾病要確診，得法官辦案一樣，需要免疫風濕科醫師謹慎推敲，盡可能有憑有據，才能找到方向、改善病況。

許伯爵在臉書專頁「許伯爵醫師Dr-Immune」發文指出，許多人以為找免疫風濕科抽血，就能知道自己的免疫功能好或不好，有沒有問題。事實上抽血根本沒辦法免疫功能好不好。絕大多數在醫院可以做的免疫檢驗，都在驗免疫細胞或是抗體的數量，或是在驗一些免疫相關蛋白分子的活性強度，沒有辦法驗出功能。

請繼續往下閱讀...

數值高不等於真的有免疫疾病

許伯爵以類風濕性關節炎患者為例，抽血檢驗RF類風濕因子抗體，或紅斑性狼瘡患者抽血檢驗dsDNA雙股DNA抗體，都得到的數字代表抗體的濃度。像是一個班正常有20個學生，現在變成60個學生，只能知道數量變多，但是想知道功能的話，得知道這些小學生有沒有功能，他們可以做些什麼，而非數量。免疫細胞或者是抗體的問題同理，驗到比參考值更多的免疫細胞，多出來的免疫細胞只是正常的增生反應，還是他們會在體內作怪，無法從抽血報告得知。

醫師提到，即使驗出抗體偏高、白血球偏高，或是驗出免疫球蛋白IgG高，都不代表這些偏高的數值就一定會對人體造成什麼傷害，也不代表就一定是免疫系統生病；示意圖。（讀者提供）

許伯爵提到，即使驗出抗體偏高、白血球偏高，或是驗出免疫球蛋白IgG高，都不代表這些偏高的數值就一定會對人體造成什麼傷害，也不代表就一定是免疫系統生病了。此外，免疫風濕科醫師也發現，即使在健康沒有症狀的人身上，也會偶爾驗得到一些異常的抗體反應，因此所以有異常的數據不等於病患就是得了什麼病，即使數據有異常，病患也可能是健康沒有症狀的正常人。

有某個抗體就有什麼病 過於線性直觀

許伯爵說，太多人對於「數字異常」有各種聯想，就連專業醫師也是。但免疫系統疾病要確診，就跟法官要辦案一樣，要謹慎推敲，盡可能有憑有據。因為免疫系統疾病要確診，就不像是大家所知道的新冠肺炎或是癌症，驗出來有異常就是有病，需要專科醫師仔細推敲反覆驗證。

許伯爵指出，驗到ANA抗核抗體就說是免疫疾病，驗到RF類風濕因子抗體就說是類風濕性關節炎，驗到SSA抗體就說是乾燥症，驗到dsDNA抗體就說是紅斑性狼瘡，都不是嚴謹的診斷。跟看到刀子就說刀殺，看到手槍就說槍殺，這不是真正診斷的方法。

許伯爵表示，診斷免疫疾病需要綜合考量很多因素，有些因素在醫師的邏輯裡也許沒有告知病患，但絕對不是抽血驗到什麼就等於是什麼病如此簡單。也不是符合幾種條件就等於有什麼免疫疾病這麼單純。

尊重專業 把診斷交給醫師

許伯爵說，大多數民眾應該都相信自己不會辦案抓壞人，辦案有辦案的專業，同樣的免疫風濕科醫師有醫師的專業，診斷免疫風濕疾病請找免疫風濕科醫師，不要自己當醫師。那些驗出來的異常都不一定可以解釋病情，那些偏高偏低的數據也不見得跟免疫異常有關係，而且高高低低的驗血報告也多半只能告訴我們變多或是變少，也不能夠解釋功能有沒有問題。

許伯爵強調，就是有這麼多「不一定」，專業醫師才有存在的價值，因為要在這麼多不一定之中，找到一個方向能夠改善病況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法