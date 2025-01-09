健康網》跑步姿勢「沒對稱」不會害受傷 醫：這些才要注意

醫師引述研究指出，跑步不對稱並不會增加受傷機會，甚至會有較低的受傷風險；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人會認為跑步姿勢的不對稱性，例如步幅、著地時間不同，是受傷的重要原因。不過醫師王思恒引述研究指出，跑步不對稱並不會增加受傷機會，甚至會有較低的受傷風險。並指出，減少受傷風險的關鍵更多在於良好的訓練計劃、緩步增加訓練量、充足的恢復時間，以及選擇合適鞋子也很重要。

恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，根據最新的科學研究，跑姿不對稱並不會增加受傷機會。一篇研究分析了超過800名跑者數據，目的是探討跑步時步態不對稱是否會增加下肢受傷的風險。研究發現：

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1.不對稱≠高風險：跑步時步態不對稱（如騰空時間、著地時的力量差異）並未與更高的受傷風險有關。

2.甚至有保護作用：某些不對稱（例如騰空時間）反而與較低的受傷風險相關，可能代表跑者自然適應自己身體特性的結果。

3.不對稱程度因人而異：無論是著地力量還是步幅長短，每個跑者的不對稱情況都有很大差異，很難用統一的標準來評估「正常」或「危險」。

研究對象參與者為年齡18至65歲的休閒跑者，均在研究開始時健康無傷。數據來源為跑者在儀器化跑步機上進行跑步測試，並在6個月內跟蹤其跑步受傷情況，分析步長、著地時間、飛行時間、著地時的力量等多項步態與運動力學變數。

王思恒總結，其實不必「過度擔心步態不對稱」，跑步中少量的不對稱是正常的，並不意味著一定會受傷；應該「專注整體健康與訓練」，減少受傷風險的關鍵更多在於良好的訓練計劃、緩步增加訓練量、充足的恢復時間；並「選擇合適鞋子」，研究指出，跑者依自身舒適感喜好挑選跑鞋，就能降低運動傷害風險，因為舒適的鞋能幫助骨骼維持自然運動路徑，減少額外負擔。

醫師引述研究表示，跑者依自身舒適感喜好挑選跑鞋，就能降低運動傷害風險，因為舒適的鞋能幫助骨骼維持自然運動路徑，減少額外負擔；情境照。（圖取自freepik）

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