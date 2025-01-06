健康網》從5部位檢視走路姿勢！ 醫示警「走錯」恐引4問題

醫師提醒，走路姿勢不正確，恐怕會為健康帶來4個不良影響，如關節疼痛、引發脊椎問題、肌肉失衡、減脂效果打折；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每日步行是人們日常最簡單的運動，但若是走路姿勢不正確，可能會有害健康！內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，走路應該要檢查頭部、肩膀、背部、步伐與腳掌的動作，如果姿勢不正確，恐怕會造成關節疼痛、脊椎問題、肌肉失衡、減脂效果打折等不良影響。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文表示，走路看似簡單，但其實影響深遠。正確的走路姿勢不僅能保護關節、改善身體平衡，還能讓每1步都更健康高效。

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正確走路 注意這5部位

頭部：下巴微收，視線平視，避免低頭或仰頭。

肩膀：放鬆並自然下垂，避免聳肩或左右搖晃。

背部：保持挺直，不要含胸駝背。

步伐：每一步輕鬆自然，腳尖朝前，步幅適中。

腳掌：腳後跟先著地，然後自然過渡到腳尖，不要用腳尖蹬地或用力拖地。

不正確走路姿勢引發的4影響

●關節疼痛：長期走路姿勢不對會給膝蓋、腳踝、甚至髖關節帶來不必要的壓力，導致慢性疼痛或炎症。

●脊椎問題：如果走路時含胸駝背或肩膀不對稱，脊椎負擔會加重，可能引發頸椎或腰椎問題。

●肌肉失衡：步伐不穩或用力不均可能讓某些肌肉過度使用，而其他肌肉變得無力，最終導致身體失衡。

●減脂效果打折：錯誤姿勢降低運動效率，讓走路這項燃脂運動事倍功半。

由上述可知，正確的走路，對人體來說有多重要，若發現自己的走路姿勢不正確，應儘早改善。陳潔雯也提供了3個小技巧，選擇舒適的鞋子，合腳的鞋子可提供足夠的支撐，減少腳部壓力；強化核心訓練，有助於維持走路時的平衡與穩定；有意識地練習，每天花幾分鐘觀察自己的走路姿勢，讓正確動作變成習慣。

醫師分享3個改善走路姿勢不正確的小技巧，強化核心訓練、選擇舒適的鞋子、有意識地練習；圖為情境照。（圖取自freepik）

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