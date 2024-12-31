催打流感疫苗 屏縣33衛所本週六設假日接種站

屏縣33鄉鎮市衛生所本週末（2025年1月4日）加開假日疫苗站。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（2025年1月1日）起，公費流感疫苗將開放全民（出生滿6個月以上）接種、新冠疫苗新增Novavax廠牌可供選擇、49年次以前出生者可公費施打肺炎鏈球菌疫苗。為便利上班族攜全家老幼一同接種疫苗，屏縣33鄉鎮市衛生所將於本週六（1月4日）增設假日疫苗站，提供流感、新冠疫苗接種服務。

屏縣府衛生局表示，新冠JN.1疫苗自今年（2024年）11月開放全民接種以來，屏東接種涵蓋率12%為全國第一，但社區群體保護力仍顯不足，為有效防範下一波疫情，請尚未施打JN.1疫苗民眾盡速接種，明天（1月1日）起凡設籍屏東縣民眾，持健保卡及身分證至縣內衛生所、社區接種站及公費疫苗合約院所，接種新冠疫苗即可獲得100元等值商品卡，數量有限送完即止。

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衛生局指出，由於Moderna多劑型疫苗（適用未滿12歲者）及Novavax疫苗（適用12歲以上者）數量有限，用完為止，民眾如有前述特殊接種需求，請先向轄區衛生所洽詢疫苗供應情形再行前往接種。

衛生局也說，65歲以上民眾為肺炎鏈球菌感染後併發重症及死亡高危險族群，針對從未接種過公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗的長者，請先接種13價疫苗，間隔滿1年後再依建議接續接種23價疫苗；另以前已接種過23價疫苗者，別忘記還有1劑13價疫苗可接種，請符合接種資格民眾儘速完成肺炎鏈球菌疫苗1+1接種。

時序入冬，已是呼吸道病毒活躍時期，加以歲末聚餐、跨年活動、春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升，衛生局呼籲民眾守護健康千萬不能等，儘早將疫苗打好打滿。相關預防接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網查詢。

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