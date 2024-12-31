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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新年新氣象 1月1日起公費流感疫苗開放全民接種

2024/12/31 17:02

新年新氣象，2025 年1月1日起開放公費施打流感及新冠疫苗。（澎湖縣政府衛生局提供）

新年新氣象，2025 年1月1日起開放公費施打流感及新冠疫苗。（澎湖縣政府衛生局提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部疾病管制署公告自2025年1月1日起，公費流感疫苗擴大對象，提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。澎湖縣政府衛生局長陳淑娟提醒，現在正逢跨年活動、尾牙聚餐的高峰，呼吸道疾病傳播風險也逐漸上升，接種疫苗是預防傳染病重症最有效的方法，民眾們可至合約院所評估施打。

另外，除了前述的流感疫苗之外，民眾切勿忽略新冠疫情的威脅，因病毒株不斷變異，過去接種的新冠疫苗其保護力已減低， 呼籲民眾應再接種一劑COVID-19 JN.1疫苗，再次提升自身保護力。

疾病管制署亦採購Novavax JN.1 疫苗，並自1月1日起，提供不適合接種 mRNA 疫苗者接種優先接種，以降低重症及死亡發生風險。其接種條件為滿 12歲以上且尚未接種 Moderna JN.1 疫苗者接種 1 劑者。

澎湖縣政府衛生局再次叮嚀，疫苗注射後，身體需要時間來產生保護性抗體，通常接種後約2週後才會開始產生保護力，所以請符合資格的民眾儘速前往接種流感及新冠肺炎疫苗，聚會及春節團聚時才能有一定的防護力。民眾也可透過衛生局官網查詢院所聯繫方式以方便預約。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打防疫專線06-9272162或國內免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

澎湖縣政府衛生局呼籲民眾，踴躍接種流感及新冠疫苗。（澎湖縣政府衛生局提供）

澎湖縣政府衛生局呼籲民眾，踴躍接種流感及新冠疫苗。（澎湖縣政府衛生局提供）

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