自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》瘦瘦針不只助糖友減重 研究：降腎病、心臟病風險

2025/01/04 17:36

研究發現，瘦瘦針不僅能降低體重，還能降低重要的腎臟事件、腎衰竭和心血管事件的發生。（美聯社檔案照）

研究發現，瘦瘦針不僅能降低體重，還能降低重要的腎臟事件、腎衰竭和心血管事件的發生。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱「瘦瘦筆」的腸泌素GLP-1，原本是給糖尿病患者降血糖的藥物，卻意外被發現能有助於瘦身，現在它又有新的功用被發現！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，發表於《刺胳針-糖尿病與內分泌》研究新發現，它還能降低重要的腎臟事件、腎衰竭和心血管事件的發生。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，這是1篇統合分析，納入11項試驗，涉及85373名患者，包括第2型糖尿病患者、非糖尿病的肥胖患者。在第2型糖尿病患中，與安慰劑相比，使用GLP-1 促效劑可將腎臟病風險降低18%，將洗腎風險降低16%，嚴重心血管事件下降13%，總死亡率下降12%。

蔡明劼說，即便納入非糖尿病的肥胖患者，分析的結果幾乎完全相同。其風險降低數值依序為19%、16%、14%、13%。此外，使用GLP-1促效劑或使用安慰劑的兩組，發生急性胰臟炎和嚴重低血糖的風險都沒有差異。只不過使用GLP-1的患者會出現較多副作用，比如噁心、嘔吐等，是原本就能預料的狀況。

蔡明劼認為，善用瘦瘦針幫助糖友與肥胖族群減重，不僅能控糖、能減少腎病、心臟病風險，甚至降低死亡率。其實相關研究還有很多，他則強調自己不贊同將瘦瘦針用在不胖或沒有慢性病的人身上。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中