健康網》瘦瘦針不只助糖友減重 研究：降腎病、心臟病風險

研究發現，瘦瘦針不僅能降低體重，還能降低重要的腎臟事件、腎衰竭和心血管事件的發生。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗稱「瘦瘦筆」的腸泌素GLP-1，原本是給糖尿病患者降血糖的藥物，卻意外被發現能有助於瘦身，現在它又有新的功用被發現！內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，發表於《刺胳針-糖尿病與內分泌》研究新發現，它還能降低重要的腎臟事件、腎衰竭和心血管事件的發生。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，這是1篇統合分析，納入11項試驗，涉及85373名患者，包括第2型糖尿病患者、非糖尿病的肥胖患者。在第2型糖尿病患中，與安慰劑相比，使用GLP-1 促效劑可將腎臟病風險降低18%，將洗腎風險降低16%，嚴重心血管事件下降13%，總死亡率下降12%。

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蔡明劼說，即便納入非糖尿病的肥胖患者，分析的結果幾乎完全相同。其風險降低數值依序為19%、16%、14%、13%。此外，使用GLP-1促效劑或使用安慰劑的兩組，發生急性胰臟炎和嚴重低血糖的風險都沒有差異。只不過使用GLP-1的患者會出現較多副作用，比如噁心、嘔吐等，是原本就能預料的狀況。

蔡明劼認為，善用瘦瘦針幫助糖友與肥胖族群減重，不僅能控糖、能減少腎病、心臟病風險，甚至降低死亡率。其實相關研究還有很多，他則強調自己不贊同將瘦瘦針用在不胖或沒有慢性病的人身上。

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