女子天天喝藥酒 嘔血就醫罹晚期肝硬化

▲小心藥酒含有高濃度酒精，長期飲用恐釀重病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／曾麒龍、吳秀英

「只是每天喝一點藥酒，怎麼會吐血？」1名年輕女性因嘔血就醫，竟被診斷為晚期肝硬化。追問病史才得知，她長期與丈夫共飲藥酒「補身」，丈夫過世後，更以藥酒寄託思念，卻不知道藥酒非保健品，而是高濃度酒精，長期飲用恐釀重病。

酒精濃度約30-70%

多數市售或自製藥酒酒精濃度約為30-70%，與威士忌、白蘭地相當。每天飲用30ml酒精濃度40%的藥酒，相當於攝取約12克的純酒精，連續飲用1週即達「危險飲酒」標準。中藥成分無法中和酒精對肝臟與神經系統的毒性，反而因「藥性」錯覺造成過量飲用。

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男性每日不超過20g、女性10g

世界衛生組織（WHO）與多國公共衛生機構指出，約3-5成東亞人缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），酒精代謝較差，更易導致肝損傷、心悸與臉紅反應。

根據建議，男性每日酒精攝取不應超過20克，女性應限制在10克以下，約當於1罐啤酒或1小杯威士忌。即便低於這些數值，仍可能提高罹患乳癌、肝癌與失智症風險。

2024年美國心臟病學會研究發現，每日飲超過1杯酒的女性，冠心病風險顯著增加。2025年《內科醫學年鑑》刊載的芬蘭研究亦指出，若在中年後仍維持酗酒、吸菸與缺乏運動等習慣，將對身心健康造成長期傷害。

酒精對大腦的影響也逐漸受到重視。2025年《神經學》期刊1項研究指出，每週飲酒超過8杯者，罹患阿茲海默症的風險上升133%。美國公共衛生資料也證實，酒精與至少7種癌症（包括肝癌、食道癌、乳癌）具明確因果關係。

日飲逾8杯 致癌風險大增

許多民眾誤信藥酒能補腎、活血，事實上只是高濃度酒精混合中藥成分，仍具強烈致癌與成癮風險。喝藥酒並非保健之道，若有睡眠、情緒、虛弱等症狀，應尋求正規醫療評估，而非仰賴偏方。

◎5提醒

●藥酒本質為酒精，並非真正補品。

●亞洲人體質不耐酒精，風險更高。

●飲酒與肝病、心臟病、癌症、失智症高度相關。

●女性對酒精更敏感，建議嚴格控量。

●健康來自科學與紀律，勿寄望於自製偏方。

真正的養生來自正確生活習慣與醫學支持，並非靠藥酒補身。為自己與家人健康，應破除補酒迷思，遠離潛藏的慢性風險。

（作者分別為衛生福利部桃園醫院肝膽腸胃科主治醫師、護理科護理長）

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