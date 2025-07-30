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沈玉琳肝炎》服用大量保健品爆肝？ 醫：需要靠肝臟代謝

2025/07/30 11:09

知名節目主持人沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎，住進加護病房，驚動演藝圈。（資料照）

知名節目主持人沈玉琳驚傳因猛爆性肝炎，住進加護病房，驚動演藝圈。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名節目主持人沈玉琳29日驚傳因猛爆性肝炎併發腦水腫病危住進加護病房，引各界關心。胸腔科醫師蘇一峰於臉書專頁發文表示，許多資料指出沈玉琳過往服用很多健康食品，但他提醒，大部分的藥品都需在肝臟代謝，過量會增加肝臟負擔，需特別小心。

蘇一峰說，B肝其實遵照醫囑好好吃藥，並不容易引發猛爆性肝炎；不過，許多新聞都指出，沈玉琳過去服用大量健康食品，這就要十分當心。

他提到，以前看過不少病人吃了健康食品而爆肝，原因是大部分藥品都需靠肝臟代謝，吃太多會增加肝臟負荷，服用時要格外注意。

此外，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒也曾在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文提醒，肝臟是人體重要代謝器官，但人們常常忽略它。他列出10大常見傷肝行為，呼籲民眾從日常細節保護好身體：

●熬夜爆肝，打亂修復節奏：許多人追劇、工作至深夜，長期熬夜將打亂肝臟代謝及自我修復節奏，使肝臟無法休息，久而久之容易出現問題。

●沒有安全飲酒量：酒精代謝會產生毒物，長期飲酒容易造成肝細胞損傷，無論飲用多少，累積下來都會對肝臟造成不可逆影響。

●亂服藥物小心肝臟超載：隨意服用止痛藥、抗生素或來路不明保健食品，易導致肝臟代謝超載，增加肝損風險，呼籲服藥應遵循醫囑。

●重口味飲食易誘發脂肪肝：高油、高糖飲食習慣會造成脂肪堆積於肝臟，形成脂肪肝，若置之不理，恐進一步演變成肝炎、肝硬化甚至肝癌。

●壓力過大、情緒不佳也傷肝：長期處於高壓、焦慮、憤怒等負面情緒，易造成肝氣鬱結、肝功能失調，適時放鬆紓壓對肝臟健康至關重要。

除了上述5點，他也提醒，缺乏運動環境毒素暴露未定期肝炎篩檢飲水不足不當減重，都是現代人常忽略卻正在悄悄傷害肝臟的因素。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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