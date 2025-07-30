健康網》沈玉琳疑患猛爆性肝炎 醫︰來得又急又快 嚴重須肝臟移植

沈玉琳疑似罹患猛爆性肝炎，各界關心。（資料照）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕主持人沈玉琳29日驚傳緊急住進加護病房，原因疑似猛爆性肝炎引發腦水腫，佳齡健檢中心衛教網頁指出，所謂「猛爆性肝炎」，指急性肝炎合併急性肝衰竭，並且從黃疸發生8週內產生肝性腦病變，死亡率高達8成以上，是所有肝炎中死亡率最高的疾病。根據肝病防治基金會估計，台灣每年有近千人因猛爆性肝炎被奪走生命，令人遺憾。

常見引起猛爆性肝炎的原因，在於病患本身有病毒性肝炎或有藥物過量使用狀況。醫生需做全面性檢查確定病因，但有接近一半的病患，是不明原因引起的猛爆性肝炎，提醒病毒性肝炎帶原者、藥物使用過量者當心。

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猛爆性肝炎常見發生原因包含：病毒性肝炎（常見A型肝炎或B型肝炎）、藥物過量（主要是乙醯胺酚，即普拿疼）、藥物過敏反應（Idiosyncratic drug reaction）、中毒、代謝性疾病（Wilson's disease）、免疫性肝炎 （Autoimmune hepatitis）、血管性肝臟疾病 （Budd-Chiari syndrome…）、缺血性肝炎 （Ischemic hepatitis）、惡性腫瘤 （Malignancy）、懷孕相關 （如HELLP Syndrome）

症狀包括，疲勞昏睡、食慾不振噁心想吐、意識改變、黃疸、皮膚搔癢、右上腹痛、腹脹.等。支持性療法是最主要治療方式。同時也要處理相關的併發症，一般而言需要在加護病房治療，處理多重器官衰竭的問題，包含腦水腫、循環障礙、低血壓、凝血功能異常、感染症、腎功能異常等；肝臟移植評估：若能夠適合並且接受肝臟移植成功，可大幅提高存活率。

佳齡健檢醫師提出4點護肝建議，定期健檢、避免使用不必要的藥物或是不明成分之藥品、避免飲酒，降低肝臟發炎機會、控制體重避免脂肪肝、建立正確的用藥知識、培養良好的生活習慣，能幫助減少脂肪肝及降低肝發炎的機會，進而預防猛爆性肝炎。

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